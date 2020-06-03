В объективе телекамер – молодые аграрии Несвижчины. Какие условия создают в районе для специалистов

Молодые специалисты — это будущее как страны в целом, так и каждого региона в отдельности, в том числе и Несвижского района. Здесь в трудовых коллективах опытные коллеги всегда готовы прийти на помощь новичкам, в коллективных договорах предприятий и организаций прописаны различные преференции для молодых специалистов — надбавка к зарплате, возможность повысить квалификацию, предоставление жилья и другие. А впрочем, они и сами вам всё расскажут – героями сюжета «Агентства теленовостей» Белтелерадиокомпании стали работники районных сельхозпредприятий Вадим и Юлия Скриба и Анастасия Ровдо.
Источник: