В объективе телекамер – молодые аграрии Несвижчины. Какие условия создают в районе для специалистов

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Молодые специалисты — это будущее как страны в целом, так и каждого региона в отдельности, в том числе и Несвижского района. Здесь в трудовых коллективах опытные коллеги всегда готовы прийти на помощь новичкам, в коллективных договорах предприятий и организаций прописаны различные преференции для молодых специалистов — надбавка к зарплате, возможность повысить квалификацию, предоставление жилья и другие. А впрочем, они и сами вам всё расскажут – героями сюжета «Агентства теленовостей» Белтелерадиокомпании стали работники районных сельхозпредприятий Вадим и Юлия Скриба и Анастасия Ровдо.





</p> <p>За каждым успехом стоят профессионалы своего дела, на которых равняются молодые и перспективные аграрии и охотно перенимают опыт. А еще они чувствуют поддержку. Например, с льготным строительством жилья. Немудрено, что есть высокая конкуренция среди молодых кадров и в одном из самых успешных сельскохозяйственных районов области – Несвиже. </p> <p> </p> <p> </p>

Источник: tvr.by