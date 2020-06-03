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В объективе телекамер – молодые аграрии Несвижчины. Какие условия создают в районе для специалистов

04.06.2020 — Сельское хозяйство | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Молодые специалисты — это будущее как страны в целом, так и каждого региона в отдельности, в том числе и Несвижского района. Здесь в трудовых коллективах опытные коллеги всегда готовы прийти на помощь новичкам, в коллективных договорах предприятий и организаций прописаны различные преференции для молодых специалистов — надбавка к зарплате, возможность повысить квалификацию, предоставление жилья и другие. А впрочем, они  и сами вам всё расскажут – героями сюжета «Агентства теленовостей»  Белтелерадиокомпании  стали работники районных сельхозпредприятий Вадим и Юлия Скриба и Анастасия Ровдо. 

В объективе телекамер – молодые аграрии Несвижчины. Какие условия создают в районе для специалистов

Источник:tvr.by


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Молодые специалисты — это будущее как страны в целом, так и каждого региона в отдельности, в том числе и Несвижского
 
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