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Озимый убран, яровой — на подходе

11.07.2020 — Сельское хозяйство | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Озимый убран, яровой — на подходе

Озимый ячмень в агропредприятиях Вороновского района на 750 гектарах убран полностью. Урожайность культуры — 58 ц/га, что на 26 центнеров больше прошлогоднего.

В минувший четверг последние гектары посевов озимого ячменя убрали в КСУП «Элит-Агро Больтиники».


Озимый убран, яровой — на подходе

Комбайнер Юрий Кветень, бухгалтер Ангелина Лукина
и заведующий участком Иван Петрукевич.

— Нынешний колос более весомый, чем прошлогодний, — рассказал о ходе уборки заведующий производственным участком «Подворишки» Иван Петрукевич. —  Если в прошлом году собрали с гектара по 28 центнеров, то нынче по 56. Такая же урожайность и в целом по хозяйству. Хорошая отдача хлебной нивы получилась благодаря не только благоприятным погодным условиям, но и соблюдению требований технологии, вовремя проведенной посевной, уходу за растениями. Неплохие прогнозы на яровой ячмень и другие колосовые культуры,  озимый рапс. Скоро начнем массовую уборку.

Радуются успешному старту жатвы и ответственная на уборке Ангелина Лукина, комбайнеры Юрий Кветень, Павел Пилинко и Виталий Картанович.

— Я по специальности бухгалтер, но во время таких ответственных работ нахожусь непосредственно на полях, — ввела в курс своих обязанностей Ангелина. — Ситуации на уборке могут случиться всякие, надо оперативно на них отреагировать. В хозяйстве для меня это уже третья жатва, нравится эта важная и ответственная пора. Стараюсь сделать как можно больше полезного для коллектива. Кроме своих функциональных обязанностей, отвечаю еще и за идеологическую работу. Думаю, что останусь здесь надолго, ведь без молодежи не будет  движения вперед.

 Побывали мы в тот день и на полях производственного участка  «Конвелишки», где убирали сено первого укоса.


Озимый убран, яровой — на подходе

— В силу климатических условий все культуры у нас созревают позже, —  отметил заведующий участком Валерий Войшнис. — Вот сегодня заканчиваем убирать сено с первого укоса, хотя на других участках уже идет второй укос. Но по сравнению с прошлым годом мы уже успели заготовить около 3,5 тысячи тонн сенажа против 2,8 тысячи, сена в рулонах — 340 тонн. Качество кормов получилось хорошее.


Озимый убран, яровой — на подходе

Механизаторы Иван Язовит и Геннадий Синкевич.

Не успели мы обсудить с заведующим все уборочные дела, как подъехал автобус с обедами для механизаторов.

— Буду кормить наших тружеников щами со сметаной, курятиной с макаронами, чаем, — сама гостеприимность была раздатчица Ирина Кутыш. — Обеды готовят в столовой г.п. Вороново. Нареканий на качество пока не было.


Озимый убран, яровой — на подходе

Ирина Кутыш за работой.

— Кормят очень хорошо, лучше и не бывает, — единодушно оценили блюда механизаторы Иван Язовит и Геннадий Синкевич.

Викентий ЯКОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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Озимый ячмень в агропредприятиях Вороновского района на 750 гектарах убран полностью. Урожайность культуры — 58 ц/га, что на 26 центнеров больше прошлогоднего. В...
 
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