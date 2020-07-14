Кореличский РОЧС: помните о безопасности в период уборки урожая

Источник материала: Полымя

Лето – горячая пора для аграриев. В самом разгаре период заготовки кормов, все ближе начало уборочной кампании. Но важно не только убрать корма и урожай, но и сохранить их.





По статистике, к загораниям в местах хранения грубых кормов чаще всего приводит человеческий фактор. Причинами становятся неосторожное обращение с огнем, детская шалость, поджоги – в первую очередь из-за отсутствия сторожевой охраны, открытого доступа посторонних людей. Второй фактор, который может привести к пожару, – нарушение технического регламента хранения сена или соломы. Если нарушен процесс сушки и влажность выше нормы, то температура внутри стога или тюка может постепенно повышаться, что в конечном результате приведет к самовозгоранию. Именно поэтому при хранении грубых кормов контролируют температуру с регистрацией даты, времени, места замера и отражением сведений в журнале.

В преддверии уборочной кампании спасатели напоминают правила пожарной безопасности. Особое внимание должно уделяться противопожарному режиму. Это то, что не требует финансовых вложений, а напрямую связано с ответственностью работников и контролем руководителями: курение, несоблюдение ежедневного обслуживания техники, своевременной очистки территорий и агрегатов, замены неисправного инвентаря, проведение огневых работ вблизи мест хранения кормов и урожая и т.п.

Для того, чтобы не подсчитывать убытки, руководителю необходимо провести комплекс подготовительных мероприятий. Назначить ответственных лиц за противопожарную подготовку, в том числе уборочных машин и агрегатов, организацию противопожарного режима. Все работники должны пройти противопожарный инструктаж. Ведь случись нештатная ситуация, до прибытия спасателей именно они будут первыми пытаться справиться с огнем.

Внимание нужно уделить также готовности транспортных средств к уборочной, складов перед их загрузкой. В период уборки зерновых комбайны должны быть готовы к выходу в поле, обеспечены средствами пожаротушения. Выпускные трубы двигателей самоходных шасси, косилок, тракторов, автомобилей и комбайнов, применяемых при уборке хлеба, заготовке грубых кормов, должны быть оборудованы исправными искрогасителями. Наличие искрогасителей обязательно и для тракторов, занятых на вспашке, если эти работы производятся одновременно с жатвой возле участков с неубранным хлебом или грубыми кормами. Поверхности должны быть очищены от пыли, нагара, намотавшейся соломистой массы.

При складировании грубых кормов также необходимо соблюдать требования пожарной безопасности – должна быть выделена отдельная площадка. Между отдельными штабелями, навесами или скирдами должны быть разрывы, также как и между группами скирд или штабелей, необходимо соблюдать расстояние до линии электропередач, зданий и сооружений.

Соблюдение элементарных правил безопасности убережет от беды!

Екатерина ЗУЗО,

инспектор СПиВО Кореличского РОЧС