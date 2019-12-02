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Почем в этом году елки и что будут продавать на предновогодних базарах в Витебске
03.12.2019 15:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В регионе с 21 декабря откроются елочные базары. Лесхозы планируют продать около 50 тысяч новогодних деревьев,
В продаже будут ели, сосны, елочные букеты и деревья в кадках. Кстати, елочки в кадках прошлом году вызвали интерес у покупателей, поэтому нынче их продажу планируют увеличить почти втрое.
В Витебске откроются 15 елочных базаров. Здесь планируют продать около 13 тысяч елей и сосен.
По сравнению
Для заготовки новогодних елей в регионе создают специальные плантации. В целом же витебские лесники каждый год выращивают на 4 тысячах гектаров более 14 млн деревьев.
Витебское лесохозяйственное объединение напоминает: за самовольную рубку елей и сосен наказывают штрафом — от 5 до 50 базовых величин.
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В продаже будут ели, сосны, елочные букеты и деревья в кадках.
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