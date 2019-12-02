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Почем в этом году елки и что будут продавать на предновогодних базарах в Витебске

03.12.2019 15:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В регионе с 21 декабря откроются елочные базары. Лесхозы планируют продать около 50 тысяч новогодних деревьев, сообщает Витебское лесохозяйственное объединение.


Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

В продаже будут ели, сосны, елочные букеты и деревья в кадках. Кстати, елочки в кадках прошлом году вызвали интерес у покупателей, поэтому нынче их продажу планируют увеличить почти втрое.

В Витебске откроются 15 елочных базаров. Здесь планируют продать около 13 тысяч елей и сосен.

Стоимость елочки высотой до 1 метра — около 10 рублей, от 1 до 2 метров — до 12 рублей, от 2 до 3 метров — до 17 рублей, от 3 до 4 метров — до 30 рублей.

По сравнению с прошлым годом цены не изменились. А стоимость елок до 2 и 3 метров даже упала — на рубль.

Для заготовки новогодних елей в регионе создают специальные плантации. В целом же витебские лесники каждый год выращивают на 4 тысячах гектаров более 14 млн деревьев.

Витебское лесохозяйственное объединение напоминает: за самовольную рубку елей и сосен наказывают штрафом — от 5 до 50 базовых величин.

 
Теги: Витебск
 
 
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В продаже будут ели, сосны, елочные букеты и деревья в кадках.
 
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