Посмотрели, как оформили витрины к Новому году ЦУМ и ГУМ

Источник материала: Tut.by

Столичные универмаги оформляют витрины к Новому году. Мы посмотрели, как создают праздничное настроение ГУМ и ЦУМ.

ГУМ

Витрины здесь получились по мотивам картин художницы Анны Силивончик. Причем персонажи в двух витринах из шести остались здесь с осени — тогда универмаг сотрудничал с художницей впервые.

В этом году на создание новогоднего декора здесь потратили около 40 тысяч рублей, сообщили в магазине агентству «Минск-Новости» .





































ЦУМ

Центральный универмаг за основу оформления витрин взял белые снежинки — похожие стояли в окнах и в прошлом году . Сейчас экспозиция оформлена в партнерстве с несколькими брендами.





















TUT.BY уже несколько лет спрашивает читателей, чьи новогодние витрины им нравятся больше. В 2017 году с небольшим перевесом победил ЦУМ, набрав 53% голосов. В 2018-м — тоже ЦУМ, за который проголосовали 77% опрошенных.

А что скажете про этот год?

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