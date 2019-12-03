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«Мы делом доказывали преданность родине и народу». Уходящие депутаты досрочно закончили сессию

04.12.2019 11:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Палата представителей шестого созыва собралась на последнее заседание и завершила свою работу.


Депутаты даже не отработали полностью осеннюю сессию, которая обычно длится до конца декабря, срок их полномочий был сокращен почти на год. Они начали работать 11 октября 2016 года и заседали всего три года вместо четырех. Уже 6 декабря в Овальный зал придет новый состав парламента, который выбрали 17 ноября.

Закрытие сессии прошло тихо. Выделялась лишь оппозиционный депутат Анна Канопацкая, которая пришла на последнее заседание в вышиванке. В новом парламенте оппозиции уже не будет.


Перед закрытием сессии уходящие депутаты утвердили смету расходов Палаты представителей на следующий год, по которой будут работать уже новые депутаты. Забавно, но суммы вслух решили не зачитывать.

— Смета у вас на руках, голосуем, — сказал Владимир Андрейченко.

В заключительной речи он рассказал, что депутаты нынешнего парламента приняли более 30 тысяч человек, помогли некоторым решать проблемы, найти работу и даже … открыть свой бизнес.

— Вы всегда были на виду. Делом доказывали преданность родине и народу Беларуси (…) Не отвлекаясь на бесполезные споры и саморекламу, спокойно исполняли свой профессиональный долг. (…) Ваши опыт и знание будут всегда востребованы, — заверил он.


Владимир Андрейченко. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сам 70-летний Владимир Андрейченко был избран депутатом следующего созыва и 6 декабря вернется в парламент на четвертый срок.

— Будете выдвигать свою кандидатуру на должность спикера? — уточнили мы.

— Нет, сам себя выдвигать не буду.

За два дня до прихода новых депутатов таблички на кабинетах висят все еще прежние. А вот вещи уходящие парламентарии вывезли накануне.

— Вы знаете, кажется, вещей немного, но устал носить, — рассказал депутат, олимпийский чемпион Александр Богданович. Он, кстати, еще пока не знает, куда идет работать дальше, но, говорит, идеи есть.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

А вот депутат и певица Ирина Дорофеева рассказывает, что кабинет за три года не сильно обжила, все было лаконично.

— Подарки, книги, грамоты, награды, какие-то сувениры — все собрала и завезла домой. Причем за один заход сама лично взяла под мышку и вынесла.

Завтра, рассказала Ирина Дорофеева, ей выдадут трудовую книжку. И она уже знает, куда ее отнесет. Певица возвращается в Университет культуры и искусств, где будет возглавлять кафедру искусства эстрады.

— В дальнейшем, я надеюсь, что моя жизнь будет связана с общественной деятельностью, с политикой, я пошла учиться в Академию управления при президенте, буду набираться опыта, профессиональных навыков, хорошего багажа — и дальше вперед.

Завтра и старые, и новые депутаты встречаются с президентом во Дворце независимости.

— Не забудьте взять с собой паспорт, — предупредили их перед уходом.

 
 
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Палата представителей шестого созыва собралась на последнее заседание и завершила свою работу.
 
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