«Жена говорила, что любит и не бросит. А потом бросила». Истории людей с рассеянным склерозом

Источник материала: Tut.by

Рассеянный склероз — аутоиммунное неизлечимое заболевание, которое не имеет ничего общего с забывчивостью и старостью. Эта болезнь поражает оболочку нервных волокон и у всех проявляется по-разному: кто-то перестает ходить, кто-то теряет чувствительность в определенных конечностях, некоторые перестают различать вкусы. Мы пригласили в студию людей с рассеянным склерозом и поговорили о страхе, боли и фразе «ты будешь овощем».