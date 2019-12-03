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«Жена говорила, что любит и не бросит. А потом бросила». Истории людей с рассеянным склерозом
04.12.2019 11:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Рассеянный склероз — аутоиммунное неизлечимое заболевание, которое не имеет ничего общего с забывчивостью и старостью. Эта болезнь поражает оболочку нервных волокон и у всех проявляется по-разному: кто-то перестает ходить, кто-то теряет чувствительность в определенных конечностях, некоторые перестают различать вкусы. Мы пригласили в студию людей с рассеянным склерозом и поговорили о страхе, боли и фразе «ты будешь овощем».
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«Кто-то ходит и 30 лет на своих ногах, а кто-то за 5 становится глубоким инвалидом».
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