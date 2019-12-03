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«В помощи не отказывали». Что произошло с мужчиной, которого отправили из больницы - а он прямо там умер
04.12.2019 17:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
27 ноября в Гродно на территории областного центра «Психиатрия-наркология»
В Следственном комитете ранее
— Есть «Закон о психиатрической помощи», и разглашать какие-то диагнозы мы не имеем права. Единственное, что могу сказать: человек долгое время злоупотреблял алкоголем и неоднократно проходил лечение в нашем медучреждении, — говорит Максим Воронко.
Известно, что умерший мужчина вел асоциальный образ жизни, однако у него было постоянное место жительства и есть родственники, к которым он мог прийти за помощью.
— Специфика нашего учреждения такова, что время от времени в приемный покой приходят люди, которые просятся полежать в больнице, чтобы подлечиться, отдохнуть, пережить холодное время. Иногда говорят: «Положите в больницу, у меня не осталось денег на жизнь». Кого-то мы направляем в дом ночного пребывания, кого-то принимаем, если видим, что человек, допустим, сильно истощен. Но всех желающих принять к нам мы, конечно, не можем. Если мы видим, что человек не нуждается в срочной медицинской помощи, то мы предлагаем ему записаться на прием к врачу.
— Это был такой случай?
— Да. Сотрудники приемного покоя работали согласно алгоритму. Если бы у этого мужчины были какие-то психотические расстройства или он был бы опасен для себя или окружающих, то его бы в обязательном порядке госпитализировали. Но ничего тревожного в его поведении и состоянии не было. Ему предложили на следующее утро прийти к врачу — поэтому по факту в помощи ему не отказывали. К сожалению, так совпало. Точную причину смерти установят эксперты, однако могу сказать, что 65 процентов всех смертей у людей злоупотребляющих алкоголем — это острая сердечно-сосудистая недостаточность.
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«В помощи не отказывали». Что произошло с мужчиной, которого отправили из больницы - а он прямо там умер
27 ноября в Гродно на территории областного центра «Психиатрия-наркология» нашли мертвого мужчину. Накануне вечером он обратился в приемный покой, но там ему...
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