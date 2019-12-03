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«В помощи не отказывали». Что произошло с мужчиной, которого отправили из больницы - а он прямо там умер

04.12.2019 17:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

27 ноября в Гродно на территории областного центра «Психиатрия-наркология» нашли мертвого мужчину. Накануне вечером он обратился в приемный покой — но там ему посоветовали прийти на следующий день на осмотр. А уже утром его тело нашел один из водителей, который приехал в медучреждение на предрейсовый медосмотр. Главный врач центра «Психиатрия-наркология» Максим Воронко рассказал TUT.BY, как все произошло и правильно ли действовали сотрудники в той ситуации.


Фото: grodnonews.by

В Следственном комитете ранее рассказали, что смерть мужчины не носит криминальный характер. Точная причина его смерти еще не известна, говорит Воронко, — проводится медэкспертиза.

 — Есть «Закон о психиатрической помощи», и разглашать какие-то диагнозы мы не имеем права. Единственное, что могу сказать: человек долгое время злоупотреблял алкоголем и неоднократно проходил лечение в нашем медучреждении, — говорит Максим Воронко.

Известно, что умерший мужчина вел асоциальный образ жизни, однако у него было постоянное место жительства и есть родственники, к которым он мог прийти за помощью.

 — Специфика нашего учреждения такова, что время от времени в приемный покой приходят люди, которые просятся полежать в больнице, чтобы подлечиться, отдохнуть, пережить холодное время. Иногда говорят: «Положите в больницу, у меня не осталось денег на жизнь». Кого-то мы направляем в дом ночного пребывания, кого-то принимаем, если видим, что человек, допустим, сильно истощен. Но всех желающих принять к нам мы, конечно, не можем. Если мы видим, что человек не нуждается в срочной медицинской помощи, то мы предлагаем ему записаться на прием к врачу.

 — Это был такой случай?

 — Да. Сотрудники приемного покоя работали согласно алгоритму. Если бы у этого мужчины были какие-то психотические расстройства или он был бы опасен для себя или окружающих, то его бы в обязательном порядке госпитализировали. Но ничего тревожного в его поведении и состоянии не было. Ему предложили на следующее утро прийти к врачу — поэтому по факту в помощи ему не отказывали. К сожалению, так совпало. Точную причину смерти установят эксперты, однако могу сказать, что 65 процентов всех смертей у людей злоупотребляющих алкоголем — это острая сердечно-сосудистая недостаточность.

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Теги: Гродно
 
 
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27 ноября в Гродно на территории областного центра «Психиатрия-наркология» нашли мертвого мужчину. Накануне вечером он обратился в приемный покой, но там ему...
 
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