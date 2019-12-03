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«Меня оговорили». Шакутина обвиняют в передаче взяток в кафе, которого в то время не существовало

04.12.2019 17:44 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Процесс, в котором фигурирует 20 обвиняемых, идет уже три месяца. Сотрудникам системы здравоохранения вменяют получение взятки, бизнесменам — дачу взятки. Сегодня в Минском городском суде выступил бизнесмен Сергей Шакутин, единственный из обвиняемых в даче взятке, который находится за решеткой. Он заявил, что его оговорили.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Директор компании «Искамед» Сергей Шакутин уверен: он оказался за решеткой из-за оговора Вячеслава Гнития, бывшего директора Брестского торгово-производственного предприятия «Фармация», и Александра Столярова, директора Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении. Они оба также обвиняемые по громкому делу. Последний был доставлен в КГБ в один день со своей дочкой.

Сегодня процесс в Минском городском суде начался с того, что защитник Шакутина попросила приобщить к материалам уголовного дела ответ, касающийся брестского кафе «Таймс». По версии следствия, с 2006 по 2012 год бизнесмен Сергей Шакутин в этом кафе передавал взятки Вячеславу Гнитию. А по ответам из Бреста следует: кафе «Таймс» открылось только в 2015 году.

— Вы считаете, что у Столярова и Гнития есть причины оговора вас? — обращается к обвиняемому Шакутину судья Игорь Любовицкий.

— Думаю, что да, — отвечает Сергей Шакутин. — Я вижу перед собой совсем другого человека. С 2018 года у Гнития было подавленное состояние, он жил в Минске, но жилья не было (Вячеслав Гнитий переехал из Бреста в Минск после повышения в 2016 году — Прим. TUT.BY). Сын работал в «Фармации», но его пришлось уволить. Гнитий говорил, готов сесть в машину и врезаться в дерево. Были еще к нему претензии со стороны Минздрава.(…) Он хочет меньший срок, поэтому готов пойти на все. Мне сложно объяснить…


Сергей Шакутин

На эти слова Вячеслав Гнитий, который сидит в одной клетке с Шакутиным, но на разных скамьях, никак внешне не реагирует. По версии следствия, за систематические и бесперебойные закупки лекарств Шакутин передал 10 500 долларов Вячеславу Гнитию, на тот момент директору Брестского торгово-производственного предприятия «Фармация». Деньги Гнитий якобы получал с 2006 по 2012 год в трех разных кафе, точное время не установлено. В материалах уголовного дела, например, указана такая формулировка: «В один из дней 2006 года».

Версию об оговоре Гнитий отрицает. Как и депрессивное состояние.

— Я же дал показания не только против Шакутина, но и против себя. Деньги во время обыска (90 тысяч долларов — Прим. TUT.BY) выдал добровольно, — отмечает Вячеслав Гнитий.

В суде звучит: первый допрос Гнития в качестве обвиняемого был 11 июля 2018 года в КГБ. О том, что он брал взятки у Сергея Шакутина, рассказал на следующий день — 12 июля.

— Оказывалось ли на вас давлением? — интересуется судья.

— Нет, — отвечает Гнитий.

Тогда же он рассказывал: деньги получал «не менее 10 раз по 2−3 тысячи». Потом сумма менялась по мере того, как Гнитий что-то вспоминал. Как он мог получать взятку в кафе «Таймс», которое открылось только в 2015 году, объяснить не может.

— Помню передачу в «Таймс», мы сидели на диване, — говорит Вячеслав Гнитий.

Позже он скажет, что точно не помнит обстоятельства передачи взяток в 2006—2012 годах. Однако во время следствия показывал на «Таймс» как на место преступления и даже обстановка в кафе была такой, как во время встречи с Шакутиным.

Он поясняет: время передачи взяток смог точно восстановить после того, как во время предварительного расследования ему дали распечатки телефонных соединений. Свою вину Вячеслав Гнитий признает полностью.

Директор компании «Искамед» Сергей Шакутин уверен: директор Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров также его оговорил.


— Думаю, это (оговор — Прим. TUT.BY) связано с его дочерью. Он как отец переживал, потому оговорил меня. Мне не за что было давать деньги, от этого не было ни холодно, ни жарко. Мы были дистрибьютором, и две позиции ничего не меняли, в наших аптеках было более 4 тысяч лекарств, — отмечает Сергей Шакутин, которому вменяют ч. 2 ст. 431 (Дача взятки в крупном размере).

— Так почему вас оговорили? Какие причины? — звучит очередной вопрос от судьи.

— Я тоже задавал себе этот вопрос. Сложно объяснить, почему люди так себя ведут. Может, это слабость. К сожалению, в жизни такое бывает, никто не застрахован, — отвечает Сергей Шакутин.

Столяров и Гнитий, от своих слов не отказываются, настаивают: они действительно получали взятки. Александр Столяров был задержан одним из первых по «делу медиков» — 31 мая 2018 года. Он стал давать показания с первого дня, прошел полиграф, написал ни одну явку с повинной, про эпизод с Шакутиным вспомнил 18 июня. По его словам, «около тысячи долларов» получил 14 мая.

— Когда вы узнали о задержании вашей дочери? — спрашивает судья Игорь Любовицкий.

— 31 мая, когда был доставлен в КГБ. Оперативные сотрудники почти дословно сказали: «Недавно здесь была Светлана Александровна. Она правильно отвечала на вопросы». Я естественно возбудился, я не знал об этом. Что? Почему? — вспоминает Александр Столяров.

— Высказывались ли вам какие-то угрозы? Заключение под стражу? — задает очередной вопрос судья.

— Эта мысль не развивалась, было сказано, что она здесь. Я спрашивал: «Она при каких делах? Она занимается кадрами». Говорили: «Успокойтесь, все нормально, она правильно отвечала». Давления не было, угроз не было, — уверенно заявляет Столяров.

— В связи с задержанием дочери ставили ли вам какие-то условия?

— Нет, ни условий, ни угроз, — добавляет Столяров.

Как прозвучало в суде: его дочка задерживалась на один день, в апреле 2019 года была освобождена от уголовного преследования.

Напомним, первые задержания по «делу медиков» начались в мае 2018 года, о том, что у КГБ есть вопросы к сотрудникам здравоохранения и бизнесменам, стало известно позже — в июне. Из 20 фигурантов, которые оказались на скамье подсудимых в Минском городском суде, кто-то вину признает полностью, кто-то частично. Только бизнесмен Сергей Шакутин полностью отрицает свою вину, он отказался давать показания во время предварительного расследования и стал единственным бизнесменом в массовом «деле медиков», который остается за решеткой.

— В предъявленном обвинении не указаны конкретные даты, конкретное время и конкретные адреса событий предполагаемого преступления. Такая формулировка обвинения нарушает мои права, так как лишает меня возможности защищаться надлежащим образом от необоснованного обвинения, — заявлял в суде Сергей Шакутин.

Обвиняемым вменяют две статьи Уголовного кодекса: ст. 430 (Получение взятки), ст. 431 (Дача взятки). За решеткой, кроме Шакутина, еще шесть фигурантов: директор Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров; его заместитель Сергей Зинченко; начальник управления медицинской техники Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Сергей Лещиловский; генеральный директор торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «Белфармация» Вячеслав Гнитий; заместитель генерального директора Витебского торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «Фармация» Екатерина Шнитко и генеральный директор Гродненского РУП «Фармация» Андрей Щука. Общая сумма взяток составила 119 550 долларов и 26 350 евро. По версии следствия, деньги передавались за содействие в регистрации лекарств и медицинской техники, а также поставку лекарственных средств.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Процесс, в котором фигурирует 20 обвиняемых, идет уже три месяца. Сотрудникам системы здравоохранения вменяют получение взятки, бизнесменам - дачу взятки.
 
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