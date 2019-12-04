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В Витебске открыли первые в стране курсы дайвинга для людей с ограниченными возможностями

05.12.2019 09:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске для людей с ограниченными возможностями открыли курсы дайвинга. Сначала все с головой ушли в теорию, а теперь — долгожданные практические занятия в бассейне. Как они проходят — в сюжете ОНТ.

Витебские дайверы первыми в стране предложили людям с ограниченными возможностями оставить на время костыли и коляски, забыть о своих диагнозах и погрузиться с головой в новый мир.

Желающих так много, что даже образовалась «скамейка запасных». Дайвинг — новый вызов для людей с ограниченными возможностями. В витебском обществе инвалидов — более 600 человек, но активную жизнь ведет только каждый второй.

После окончания курсов по дайвингу участники получат сертификат международного образца: можно будет самому преподавать, а можно реализовывать мечту о подводном плавании на морях и океанах.

 
Теги: Витебск
 
 
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Желающих так много, что даже образовалась «скамейка запасных».
 
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