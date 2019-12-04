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Дисциплина в войсках на контроле в органах прокуратуры Республики Беларусь

05.12.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Генеральная прокуратура Республики Беларусь и прокуратура Минской области организовали и провели мониторинг по выявлению возможных фактов неуставных взаимоотношений в 86 бригаде связи в н.п. Колодищи. Прокуроры провели предупредительно-профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение правонарушений среди личного состава.

В мероприятии приняли участие свыше 100 военнослужащих.

Перед военнослужащими срочной службы выступили начальник управления по надзору за исполнением законодательства в войсках Генеральной прокуратуры Николай Апальков и старший прокурор управления Михаил Кравцов, начальник профильного отдела прокуратуры Минской области Александр Шоков и старший прокурор отдела Павел Кузьмич.

В своих выступлениях прокурорские работники особое внимание уделили предупреждению нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, порядка обращения с оружием, недопустимости совершения действий по незаконному обороту наркотических средств.

В целях выявления возможных негативных фактов в воинской среде с военнослужащими срочной службы проведены доверительная беседа, анонимное анкетирование и иные мероприятия по выявлению фактов нарушений воинской дисциплины.

Дисциплина в войсках на контроле в органах прокуратуры Республики Беларусь

Дисциплина в войсках на контроле в органах прокуратуры Республики Беларусь

Фото: прокуратура Минской области

Старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в войсках прокуратуры Минской области младший советник юстиции Павел Кузьмич

 
 
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В период призыва граждан на срочную военную службу прокуратура принимает меры по укреплению дисциплины и профилактике преступности в воинской среде.
 
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