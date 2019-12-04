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Вас воспитала улица или интернет? Тест

05.12.2019 10:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Детей воспитывает либо улица, либо интернет», — отметил президент Александр Лукашенко на совещании с активом Минской области. Уже видим, что вы хотите узнать, кто же воспитал вас. Предлагаем сделать это в простом тесте от TUT.BY.

Понравился тест? Пройдите еще и эти:
Не то Портман, не то Найтли. Тест: отличите ли вы одну актрису от другой?
Эти песни мы раньше слышали каждый день. Сможете вспомнить белорусские хиты 2000-х?
 
 
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Есть два типа людей. И это не по мнению Макса Коржа, а по мнению президента Беларуси Александра Лукашенко. К какому типу принадлежите вы? Пройдите тест, чтобы узнать.
 
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