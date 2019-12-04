|
Вас воспитала улица или интернет? Тест
05.12.2019 10:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Детей воспитывает либо улица, либо интернет», —
Понравился тест? Пройдите еще и эти:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Есть два типа людей. И это не по мнению Макса Коржа, а по мнению президента Беларуси Александра Лукашенко. К какому типу принадлежите вы? Пройдите тест, чтобы узнать.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)