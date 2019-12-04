«Это моя маленькая тайна». Чем займутся уже бывшие депутаты от Брестской области

Источник материала: Tut.by

Из шестнадцати вновь избранных депутатов парламента по Брестской области пятеро — Жанна Стативко, Леонид Брич, Анатолий Дашко, Василий Демидович и Александр Боболович — останутся на второй срок, остальные одиннадцать передадут полномочия своим преемникам. Сегодня с парламентариями шестого созыва эмоционально прощается президент , а TUT.BY поинтересовался, как сложится дальнейшая судьба «бывших».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Власть и спорт

Вопросы с работой у четырех депутатов уходящего созыва решились задолго до их заключительной сессии в ПП НС.

Валентин Милошевский, который до депутатства занимал должность главврача брестской больницы скорой медицинской помощи, с января этого года является главой администрации Ленинского района Бреста.

Также известна судьба теперь уже бывшего депутата по Брестскому-Пограничному округу № 4 Владимира Базанова — он остается в Минске работать на посту председателя Белорусской федерации футбола. Назначение получил в марте этого года.

Нет интриги и в пост-депутатской судьбе Ивана Ребковца — он вернется в Пинск в кресло председателя горисполкома. На эту должность его назначил президент еще в ноябре прошлого года.

Экс-депутат по Ивацевичскому округу № 11 Анатолий Ткачук с местом работы после парламента определился еще в мае этого года, когда Александр Лукашенко согласовал его назначение председателем Ивановского райисполкома. Туда Анатолий Владимирович и вернется.

— Достаточно много чего можно взять с работы депутатом и для себя, и для общества, и для дальнейшей работы, — говорит Анатолий Владимирович в беседе с TUT.BY.





На «гражданку»

Депутат прошлого созыва по Барановичскому-Восточному округу № 6 Татьяна Якубович по состоянию на конец ноября с будущим местом работы еще не определилась. Однако отметила, что хотела бы вернуться в ту сферу, из которой пришла в парламент — образование.

— Есть несколько предложений, — туманно говорит она.

Результатами своей работы в ППНС теперь уже экс-депутат осталась довольна:

— Практически все, что было запланировано в моей предвыборной программе, выполнено. Конечно, хотелось бы поработать еще над Кодексом об образовании, но он пока не пришел. Однако где бы я ни находилась, над кодексом буду работать все равно. Ведь любой гражданин может присылать свои предложения, замечания. Поэтому с будущими коллегами в комиссии по образованию, культуре и науке связь буду поддерживать.

В уходящем парламенте Леонид Цуприк председательствовал в Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту. До депутатства же он занимал должность заместителя председателя Брестского облисполкома. На этой должности его сменил в 2016 году Олег Величко, который вернулся «на гражданку» после двух сроков в «палатке». В этом году Олег Величко уступил кресло зампреда облисполкома Геннадию Борисюку, а сам возглавил центральную горбольницу.

А вот как сложится дальнейший профессиональный путь Леонида Цуприка, пока сложно сказать. Сам Леонид Александрович в беседе с TUT.BY накануне «дембеля» говорит, что предложения есть, но он еще не определился:

— Я всю жизнь проработал в Брестской области. На разных должностях. Поэтому логично и правильно завершать там, где начал. Жизнь покажет. Есть ряд предложений, но надо учесть, что мне же скоро 65 лет. Время летит очень быстро. Есть предложения, я их еще обдумываю. Изучаю, где смогу принести больше пользы.

Экс-депутат Юрий Дорогокупец в парламенте руководил работой постоянной комиссии по жилищной политике и строительству. До депутатства же он был директором предприятия жилищно-коммунального хозяйства в Иваново. Вопрос TUT.BY о последующем трудоустройстве Юрий Иванович попросил «опустить», но заверил, что постарается без работы не сидеть.

— Появился огромный опыт [за время работы в парламенте]. В жизни пригодится, — рассказал Юрий Дорогокупец.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Игорь Невар до получения депутатского мандата занимал должность главврача Лунинецкой центральной районной больницы. Как сложится его карьера после парламента, говорит, «до конца не понятно». Но Игорь Леонидович рассчитывает, что вернется в медицину:

— Я хотел бы вернуться на свое прежнее место работы, но не знаю, как судьба распорядится. Тут не все от меня зависит. Я врач, я вижу себя в профессии. Думаю, что государству я буду нужен в качестве врача. Я с 1988 года по 2016 проработал по этой специальности. Это мое призвание. А те три года, что я проработал депутатом, естественно, не прошли даром. Было разное — но от работы остались позитивные впечатления.

Депутат шестого созыва по Березовскому округу № 9 Леонид Качина раньше был инженером на ОАО «Березовский сыродельный комбинат», который вошел в состав «Савушкина продукта» . После парламента он намерен вернуться в реальный сектор экономики.

— Березовского сыродельного комбината, из которого я уходил, уже нет. Поэтому куда буду возвращаться, окончательно еще не решил. Предложений много, но я себя вижу там, где проработал всю жизнь, — в перерабатывающей промышленности, — сообщил Качина.





Игорь Колб до парламента занимал должность директора гимназии № 3 в Пинске. После депутатства планирует вернуться в родной город и продолжить работу в сфере образования. Занимать будет ту же руководящую должность, но уже в одном из колледжей города.

— Окончательно еще не определился. Но точно знаю, что вернусь в свою профессию, где работал до избрания депутатом.

После двух сроков в парламенте возвращается «на гражданку» и Ольга Политико, которая представляла интересы избирателей Барановичского-Западного округа № 5. В разговоре с TUT.BY экс-депутат отказалась делиться планами о дальнейшем трудоустройстве — не назвала ни предприятие, ни даже сферу.

— Это моя маленькая тайна, — сказала Ольга Сергеевна.

До парламента Ольга Политико работала начальником отдела труда, заработной платы и совершенствования организации производства филиала ЗАО «АТЛАНТ» — Барановичского станкостроительного завода.