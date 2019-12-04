«Я наблюдаю за вами уже несколько месяцев». В Молодечно вымогали деньги по легенде о взломе веб-камеры

Источник материала: Tut.by

Жители Молодечно уже который раз подвергаются атакам со стороны вымогателей в Сети. На сей раз неизвестные прислали на почту письмо, якобы давно взломали компьютер и через взломанную веб-камеру сняли интимное видео. А чтобы оно не попало всем на обозрение, владелец компьютера должен заплатить. Однако злоумышленники ошиблись с адресатом, сообщает милиция Минской области.



Фото: пресс-служба УВД Миноблисполкома

Уже не раз фиксировались случаи, что жители Молодечненского района получают письма на электронную почту от вымогателей: якобы их компьютер был взломан, получен доступ к контактам и веб-камере. А за то, чтобы все знакомые и друзья не получили рассылку с информацией о «сексуальных предпочтениях» владельца, нужно заплатить выкуп в биткойнах.

Похожее письмо 2 декабря получила 62-летняя жительница Молодечно. Неизвестный грозил отправить всем ее друзьям и знакомым видео с ней, вот выдержка из письма:

«Я наблюдаю за вами уже несколько месяцев. Дело в том, что вы были заражены вредоносным ПО через сайт для взрослых, который вы посетили. Если вы не знакомы с этим, я объясню. (…) Я сделал видео, показывающее, как вы удовлетворяете себя (…). Я даю вам 50 часов для оплаты. У меня есть уведомление о прочтении этого письма, и таймер сработает, когда вы увидите это письмо».

За молчание просили 550 долларов, которые надо было перевести на анонимный биткойн-кошелек. Для большей правдоподобности в качестве отправителя была указана почта самой жертвы.

Но вымогатели просчитались: письмо пришло на почту одного из медицинских учреждений города. Компьютером женщина пользуется только по работе. Да и попытка взлома маловероятна — есть антивирус.

По данному факту милиция проводит проверка. В действиях неизвестных усматриваются признаки преступления — вымогательства. За такое могут наказать сроком вплоть до 15 лет.

Милиция напоминает: если вы получили такое письмо, никому не платите, а сообщите на номер 102. Подобные рассылки отправляются десяткам тысяч человек в надежде, что некоторые из них, любители сайтов для взрослых, все же попадут на удочку.