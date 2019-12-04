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В мозырском ночном клубе девушка разбила бутылку о голову парня - и попала под «уголовку»

05.12.2019 15:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Мозыре в ночном клубе девушка разбила бутылку о голову молодого человека, возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД.

Инцидент произошел 1 декабря перед закрытием ночного клуба. У барной стойки вспыхнул конфликт. В какой-то момент 32-летняя посетительница заведения подошла к обидчику и разбила о его голову пивную бутылку.

Потерпевший обратился в милицию. В отношении мозырянки возбудили уголовное дело за особо злостное хулиганство.

 
 
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Инцидент произошел перед закрытием ночного клуба. У барной стойки вспыхнул конфликт.
 
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