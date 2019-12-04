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В Лидском районе двое мужчин украли с пастбища двух овец - и съели. Возбуждено уголовное дело
05.12.2019 15:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У жителя Лидского района украли двух овец, которых он вывел на выпас. Милиция нашла похитителей животных. Правда, мужчины к тому времени уже успели съесть овечек. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража»,
Все произошло несколько недель назад в одной из деревень Лидчины. Местный житель оставил на пастбище животных, а когда вернулся за ними вечером, животных уже не было.
Оказалось, что их украли двое товарищей из соседней деревни. Украли — и съели, а шкуры и кости овец закопали.
Ущерб, причиненный хозяину животных, составил 400 рублей.
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У жителя Лидского района украли двух овец, которых он вывел на выпас.
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