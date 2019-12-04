﻿ В Лидском районе двое мужчин украли с пастбища двух овец - и съели. Возбуждено уголовное дело. 21.by
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В Лидском районе двое мужчин украли с пастбища двух овец - и съели. Возбуждено уголовное дело

05.12.2019 15:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У жителя Лидского района украли двух овец, которых он вывел на выпас. Милиция нашла похитителей животных. Правда, мужчины к тому времени уже успели съесть овечек. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает милиция региона.


Фото: TUT.BY, носит иллюстративный характер

Все произошло несколько недель назад в одной из деревень Лидчины. Местный житель оставил на пастбище животных, а когда вернулся за ними вечером, животных уже не было.

Оказалось, что их украли двое товарищей из соседней деревни. Украли — и съели, а шкуры и кости овец закопали.

Ущерб, причиненный хозяину животных, составил 400 рублей.

 
 
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У жителя Лидского района украли двух овец, которых он вывел на выпас.
 
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