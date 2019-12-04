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Присваивал премии от Евросоюза. Осудили второго экс-зампреда райисполкома из Браслава
05.12.2019 15:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Глубокского района вынес приговор по уголовному делу экс-заместителя Браславского райисполкома, 34-летнего Михаила Плиско. Его обвинили в превышении власти. Бывший чиновник получил 3,5 года лишения свободы с отсрочкой наказания на 3 года. Об этом
В 2015—2018 годах Михаил Плиско работал заместителем председателя Браславского райисполкома.
По данным следствия, Плиско спланировал, как завладеть деньгами, которые Евросоюз выделил райисполкому для оплаты труда команды, реализовавшей международный проект. Действовал он в сговоре с двумя людьми (один из них также был должностным лицом).
Из участников проекта троица якобы выбрала тех, кто зависел от них по службе. Эти люди должны были делиться с Плиско и его товарищами премиями, которые получили за работу над международным проектом.
Таким образом злоумышленники завладели почти 64 тысячами рублей. Из них 14,1 тысячи рублей присвоил Плиско, остальную сумму — двое его подельников.
Кроме того, Плиско и «компания» нашли для этого международного проекта лжебухгалтеров: с фиктивными работниками заключили договоры подряда, на самом же деле никто бухгалтерию не вел.
В материалах обвинения также шла речь о том, что Плиско вместе с «другими лицами» присвоили 1125 рублей — часть премий, выделенных району за победу в соревнованиях.
Обвиняемый полностью признал вину и раскаялся.
Суд признал Михаила Плиско виновным в превышении власти и приговорил его к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отсрочкой наказания на 3 года.
Экс-чиновник на 5 лет лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.
Приговор может быть обжалован.
Напомним, летом 2018 года в Браславском райисполкоме
Силовики тогда арестовали председателя райисполкома Владимира Драневского и его жену Елену Драневскую — она руководила в местной администрации отделом экономики. Мужа и жену обвиняют в ряде коррупционных преступлений. 2 декабря над ними Витебске экс-главу Браславского района и его жену судят за коррупцию">начался суд, он проходит в Витебске.
Недавно суд Глубокского района
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По данным следствия, Плиско спланировал, как завладеть деньгами, которые Евросоюз выделил райисполкому для оплаты труда команды, реализовавшей международный...
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