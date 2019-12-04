Присваивал премии от Евросоюза. Осудили второго экс-зампреда райисполкома из Браслава

Источник материала: Tut.by

Суд Глубокского района вынес приговор по уголовному делу экс-заместителя Браславского райисполкома, 34-летнего Михаила Плиско. Его обвинили в превышении власти. Бывший чиновник получил 3,5 года лишения свободы с отсрочкой наказания на 3 года. Об этом сообщает Верховный суд.



Михаил Плиско на пресс-конференции в Минске, посвященной запуску проекта «Браславский район — первый климатически нейтральный муниципалитет в Беларуси», 2016 год. Фото: ecoidea.by

В 2015—2018 годах Михаил Плиско работал заместителем председателя Браславского райисполкома.

По данным следствия, Плиско спланировал, как завладеть деньгами, которые Евросоюз выделил райисполкому для оплаты труда команды, реализовавшей международный проект. Действовал он в сговоре с двумя людьми (один из них также был должностным лицом).

Из участников проекта троица якобы выбрала тех, кто зависел от них по службе. Эти люди должны были делиться с Плиско и его товарищами премиями, которые получили за работу над международным проектом.

Таким образом злоумышленники завладели почти 64 тысячами рублей. Из них 14,1 тысячи рублей присвоил Плиско, остальную сумму — двое его подельников.

Кроме того, Плиско и «компания» нашли для этого международного проекта лжебухгалтеров: с фиктивными работниками заключили договоры подряда, на самом же деле никто бухгалтерию не вел.

В материалах обвинения также шла речь о том, что Плиско вместе с «другими лицами» присвоили 1125 рублей — часть премий, выделенных району за победу в соревнованиях.

Обвиняемый полностью признал вину и раскаялся.

Суд признал Михаила Плиско виновным в превышении власти и приговорил его к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отсрочкой наказания на 3 года.

Экс-чиновник на 5 лет лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Приговор может быть обжалован.

Напомним, летом 2018 года в Браславском райисполкоме произошла целая серия громких задержаний.

Силовики тогда арестовали председателя райисполкома Владимира Драневского и его жену Елену Драневскую — она руководила в местной администрации отделом экономики. Мужа и жену обвиняют в ряде коррупционных преступлений. 2 декабря над ними Витебске экс-главу Браславского района и его жену судят за коррупцию">начался суд, он проходит в Витебске.

Недавно суд Глубокского района рассмотрел дело второго зампреда этого же райисполкома — 36-летнего Максима Чагарина. Его обвиняли в превышении служебных полномочий. Приговор — 3 года 3 месяца лишения свободы. Однако бывший чиновник получил отсрочку на 2 года 3 месяца. По версии следствия, Чагарин делил чужие премии с Драневским.