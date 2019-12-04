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Безбарьерная среда

05.12.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Человек с инвалидностью имеет равные права на участие во всех аспектах жизни общества. Общество обязано адаптировать существующие стандарты к особым нуждам людей, имеющих инвалидность, для того чтобы они могли жить полноценно и независимо.

Инвалидность – это во многом проблема социальная, проблема неравных возможностей. Независимая жизнь во всем мире предполагает свободу выбора и право на труд, образование и принятие решений. При этом нужно помнить, что доступная, безбарьерная среда – это понятие комплексное. Не бывает доступной среды только для одной категории людей. Пандус помогает не только инвалидам– колясочникам, но и мамам с колясками, бабушкам с тележками и остальным гражданам.

Государственная программа «Доступная среда» была разработана   с целью обеспечения инвалидам и другим группам населения равных возможностей и повышения уровня жизни. К сожалению, людям в инвалидном кресле намного сложнее жить полноценно. В Беларуси постепенно появляются объекты, где все действительно продумано и доступно для всех. Реконструируются старые здания. Это что касается колясочников. Но есть еще категория инвалидов по зрению.

В большинстве своем незрячие и слабовидящие люди лишены возможности созерцать прекрасную природу, голубое небо и красивый восход солнца. Именно для удобства слабовидящих в общественном транспорте устанавливается специальное оборудование. Это позволяет сделать их жизнь немного комфортнее.

В организации безбарьерной среды нужно учитывать множество нюансов. Транспортные средства оборудуются светодиодными табло, позволяющими увидеть номер маршрута с большого расстояния, особенно в утренние и вечерние часы. В салонах транспортных средств установлены светодиодные табло, отображающие информацию о текущей и следующей остановке. На средней площадке, в местах, специально оборудованных для инвалидов-колясочников, имеются кнопки «Инвалид». При нажатии на кнопку водителю выводится информационное сообщение. Для удобства глухонемых автобусы оборудованы кнопками сигнализации «СТОП».

Безбарьерная среда – вот что сегодня нужно инвалидам. Помочь им реализовать свой потенциал, сделать жизнь более комфортной – в наших силах.

Медсестра профотделения УЗ «Борисовкая ЦРБ» поликлиники №2  

Ярмош Н.В.

 
 
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Инвалидность – это ограничение в возможностях. Физические, психологические, культурные барьеры не позволяют человеку, имеющему инвалидность, быть в обществе на...
 
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