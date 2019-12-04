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Дубровно готовится к новогодним праздникам

05.12.2019 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Дубровно готовится к новогодним праздникам

Несмотря на нехарактерную для зимы сырую хмурую погоду, в Дубровно началась активная подготовка к новогодним праздникам. На центральной площади ведется работа по установке каркаса для главной елки города. К слову, увидеть готовую новогоднюю красавицу можно будет ближе к середине декабря.


Дубровно готовится к новогодним праздникам

Школы и детские сады наполнились атмосферой волшебства: за окнами, украшенными снежинками, ведутся репетиции к утренникам. На окнах Детской школы искусств изображены сюжеты из известных сказок. А некоторые жители уже зажгли в своих квартирах и домах гирлянды.


Дубровно готовится к новогодним праздникам


Дубровно готовится к новогодним праздникам


Дубровно готовится к новогодним праздникам

В магазинах покупатели также обращают внимание на праздничное оформление торговых залов. Витрины заполняются новогодними украшениями, сладкими подарками и незаменимыми продуктами для торжественного стола. Теперь делать покупки еще приятнее.

Дубровно готовится к новогодним праздникам


Дубровно готовится к новогодним праздникам


Дубровно готовится к новогодним праздникам

Желаем праздничного настроения!
Анна ХАДКЕВИЧ

 
 
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Несмотря на нехарактерную для зимы сырую хмурую погоду, в Дубровно началась активная подготовка к новогодним праздникам. На центральной площади ведется
 
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