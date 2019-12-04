Дубровно готовится к новогодним праздникам

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Несмотря на нехарактерную для зимы сырую хмурую погоду, в Дубровно началась активная подготовка к новогодним праздникам. На центральной площади ведется работа по установке каркаса для главной елки города. К слову, увидеть готовую новогоднюю красавицу можно будет ближе к середине декабря.







Школы и детские сады наполнились атмосферой волшебства: за окнами, украшенными снежинками, ведутся репетиции к утренникам. На окнах Детской школы искусств изображены сюжеты из известных сказок. А некоторые жители уже зажгли в своих квартирах и домах гирлянды.



















В магазинах покупатели также обращают внимание на праздничное оформление торговых залов. Витрины заполняются новогодними украшениями, сладкими подарками и незаменимыми продуктами для торжественного стола. Теперь делать покупки еще приятнее.



















Желаем праздничного настроения!

Анна ХАДКЕВИЧ