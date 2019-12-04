Главную елку Бреста украсят футбольным мячом в честь чемпионства «Динамо»

Источник материала: Tut.by

Главную новогоднюю елку Бреста на площади Ленина украсят футбольным мячом в честь чемпионства местных динамовцев. Об этом сообщил председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук 5 декабря во время вручения клубу памятных наград к 1000-летию Бреста.



Прошлогодняя новогодняя ель

Идея добавить футбольные мотивы к иллюминации главной городской елки возникла на рабочем совещании в горисполкоме, сообщил мэр.

— Я специально погуглил, было ли где-то так, чтобы главная городская елка была украшена футбольным мячом. Футбольная тема — да, была, а вот чтобы была такая красота наверху — не было, — рассказал Рогачук.

Новогоднюю ель на площади Ленина еще не установили. Она появится на своем привычном месте, но будет 24 метра в высоту — на 2 метра выше, чем в прошлом, писала Zarya.by .