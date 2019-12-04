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Главную елку Бреста украсят футбольным мячом в честь чемпионства «Динамо»

05.12.2019 17:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главную новогоднюю елку Бреста на площади Ленина украсят футбольным мячом в честь чемпионства местных динамовцев. Об этом сообщил председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук 5 декабря во время вручения клубу памятных наград к 1000-летию Бреста.


Прошлогодняя новогодняя ель

Идея добавить футбольные мотивы к иллюминации главной городской елки возникла на рабочем совещании в горисполкоме, сообщил мэр.

— Я специально погуглил, было ли где-то так, чтобы главная городская елка была украшена футбольным мячом. Футбольная тема — да, была, а вот чтобы была такая красота наверху — не было, — рассказал Рогачук.

Новогоднюю ель на площади Ленина еще не установили. Она появится на своем привычном месте, но будет 24 метра в высоту — на 2 метра выше, чем в прошлом, писала Zarya.by.

 
Теги: Брест
 
 
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