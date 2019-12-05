«Шведские» спички борисовской «Виктории»

Источник материала: Единство

История фабрики началась в 1890-м, когда мещане Бер Соломонов и Самуил Гиршман приступили к строительству «завода для выделки шведских спичек в 1 части г. Борисова при Набережной дороге на принадлежащем им обоим плаце». Годом позже Борисовская паровая фабрика «Виктория» выпустила первую партию спичек. Продукция оказалась настолько востребована, что три года спустя владельцы вместо пожароопасных деревянных построек поставили основательные кирпичные цеха.

Прибыльности предприятия содействовало удобное месторасположение (рядом пристань, оживленный Минский тракт и всего в четырех верстах железнодорожная станция), грамотный маркетинг, жесткая эксплуатация рабочих и высокое качество товара. Последнее достигалось стараниями Исидора Бермана, который Гиршману приходился племянником. Говоря современным языком, он занимал должность главного технолога, помимо прочего, владевшего секретом приготовления зажигательной фосфорной массы. Однако надпись на открытке гласит, что фабрика принадлежит Соломонову. Кроме того, по воспоминаниям старожилов, на высоченной фабричной трубе снизу доверху огромными белыми буквами было выведено: «СОЛОМОНОВЪ». Почему у предприятия остался один хозяин? А вот почему.

В 1896-м при крушении поезда Гиршман погиб, и его собственность перешла ко вдовствующей супруге. Хитрый компаньон выкупил за бесценок ее долю фабрики, а затем уволил и племянника, предварительно выведав у Исидора рецептуру секретного компонента спичек. Бывший технический руководитель «Виктории» не растерялся и предложил свои услуги землевладельцу Ивану Колодееву, радевшему за экономическое развитие Новоборисовского посада. В итоге на средства предпринимателя недалеко от его центральной усадьбы в 1901-м возникла спичечная фабрика «Березина». О ней расскажем в другой раз, а теперь вернемся к левобережной «спичке».

На рубеже XIX-XX веков «Виктория» вошла в список крупнейших профильных производств Российской империи. Представьте, что только за 1902 год фабрика выпустила 115 000 условных ящиков по 1 000 коробков в каждом на сумму 387 000 тогдашних рублей. Спички со львом на коробочных этикетках хорошо знали как в стране, так и за рубежом. Дополнительно выпускались пиломатериалы, фанера и прочая мелочь. В лучшие годы на фабрике трудилось 800 человек, не считая надомников.

Мировой экономический кризис начала XX века вынудил «Викторию» и «Березину» войти в спичечный синдикат, созданный в 1905-м Западным комитетом фаб-рикантов при минском отделении Северного банка. Синдикат взял на себя контроль над производством и сбытом спичек, установив единую монопольную цену. Несмотря на сокращение объемов производства, фабрика по мощностям, числу пролетариата и годовому доходу опережала своих ближайших конкурентов – «Березину» и «Прогресс-Вулкан» в Пинске.

Едва предприятие вышло из экономической депрессии, как грянула Первая мировая война. Борисовские фабрики и заводы, испытывая большие трудности со сбытом, закрывались или перепрофилировались на продукцию, необходимую фронту. Спички при любых социальных потрясениях – товар в высшей степени востребованный. Возникший ажиотажный спрос подтолкнул фабрики нарастить выпуск дефицита, а «Виктория» вдобавок заключила выгодные договора с военным ведомством на поставку лесоматериалов.

Предприятие функционировало в революционном 1917-м и при германцах в 1918-м. С их изгнанием власть Советов принялась национализировать борисовские предприятия. Зимой 1919-го частновладельческая «Виктория» перешла в ведение государства. Время было голодное, поэтому остродефицитные спички и фанера обменивались на хлебное зерно в Украине. Польские войска, оккупировавшие Борисов в августе 1919-го, тоже пользовались спичками «Виктории». А затем…

В середине мая 1920 года красноармейские войска Западного фронта перешли в наступление. На минском направлении в районе Борисова удар наносила 16-я Красная Армия. Поляки закрепились на правом берегу Березины, установив на высотах «Батарей» дальнобойную артиллерию. В течение 28, 29 и 30 мая велся массированный артобстрел левобережного Борисова, который превратил старый город в руины. С окончанием войны восстановление разрушенного предприятия было признано нецелесообразным.

Но на этой грустной ноте история борисовских «запалак» не завершилась. Как известно, эстафета перешла к «Березине». Ее правопреемник – ОАО «Борисовдрев» по-прежнему выпускает этот необходимый в быту товар. Лишь спички давно не «шведские», а борисовские.

…Полуразрушенные здания былой фабрики власти частично отремонтировали, приспособив под размещение городской электростанции. В 1930-е и послевоенные годы здесь базировался лесокомбинат и судоверфь. Деревообработка уступила место металлообрабатывающим производствам во второй половине 1950-х.

Они-то и послужили основой для создания современного завода агрегатов.