|
31 декабря останется рабочим днём
06.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Напомним, согласно утвержденному Совмином графику переносов рабочих дней на 2020 год, рабочий день
Ранее в интернете появилась петиция сделать выходными последний день года, а также 1 и 2 января без отработки в другие дни. Петицию подписали более 15,7 тысячи человек.
По информации
Подпишитесь на «Полесскую правду» в социальных сетях
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Правительство не поддерживает установление выходного 31 декабря. Об этом журналистам заявил Премьер-министр Сергей Румас: — Мы изучили этот вопрос, что касается...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)