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31 декабря останется рабочим днём

06.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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31 декабря останется рабочим днём
Правительство не поддерживает установление выходного 31 декабря. Об этом журналистам заявил Премьер-министр Сергей Румас:

— Мы изучили этот вопрос, что касается 31 декабря —Правительство не поддерживает в силу ряда причин: производственных, личных. Большинство коллективов не хотели бы лишаться рабочего дня 31 декабря,  чтобы иметь возможность поздравить своих коллег. Что касается 2 января, здесь ситуация другая: как правило, мы все равно отдыхаем, только потом приходится отработать это день. Вчера Правительство внесло проект указа в Администрацию Президента по этому поводу.

Напомним, согласно утвержденному Совмином графику переносов рабочих дней на 2020 год, рабочий день 2 января переносится 4 января.

Ранее в интернете появилась петиция сделать выходными последний день года, а также 1 и 2 января без отработки в другие дни. Петицию подписали более 15,7 тысячи человек.

По информации «СБ»

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> Правительство не поддерживает установление выходного 31 декабря. Об этом журналистам заявил Премьер-министр Сергей Румас: — Мы изучили этот вопрос, что касается...
 
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