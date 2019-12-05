В Бресте включили предновогоднюю иллюминацию и подсветку зданий

Источник материала: Tut.by

6 декабря в Бресте включили праздничную иллюминацию и подсветку зданий, сообщает горисполком .



Фото: Брестский горисполком

Следующий этап подготовки города к праздникам — открытие главной елки Бреста. Работа над этим еще продолжается. Известно, что она, как и раньше, будет искусственная. Украшать ее будет футбольный мяч в честь чемпионства брестского «Динамо».

К зимним праздникам в новом виде предстанет и сама площадь Ленина. В этом году она впервые станет ярмарочной. Сцену разместят таким образом, чтобы открывалась панорама на красочно украшенную улицу Пушкинскую. Дополнят картину объемные светодиодные фигуры.