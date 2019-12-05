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В Бресте включили предновогоднюю иллюминацию и подсветку зданий
06.12.2019 11:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
6 декабря в Бресте включили праздничную иллюминацию и подсветку зданий, сообщает
Следующий этап подготовки города к праздникам — открытие главной елки Бреста. Работа над этим еще продолжается. Известно, что она, как и раньше, будет искусственная. Украшать ее будет
К зимним праздникам в новом виде предстанет и сама площадь Ленина. В этом году она впервые станет ярмарочной. Сцену разместят таким образом, чтобы открывалась панорама на красочно украшенную улицу Пушкинскую. Дополнят картину объемные светодиодные фигуры.
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Следующий этап подготовки города к праздникам - открытие главной елки Бреста.
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