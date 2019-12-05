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31 декабря выходным в Беларуси не будет. Правительство против

06.12.2019 11:50 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Правительство не поддержало предложение сделать 31 декабря выходным, сообщил премьер-министр Сергей Румас.

Вопрос изучили в Совете Министров. «Что касается 31 декабря, правительство не поддерживает установление его выходным», - цитирует Румаса БелТА.

По его словам, «это связано с работой многих промышленных предприятий и другими причинами», передают «Минск-Новости».

Среди таких причин были и личные: организация корпоративов, передает «Спутник».

«Этот вопрос был широко обсужден в коллективах, и там пришли к выводу, что не хотелось бы лишать возможности поздравить коллег», – сказал Румас, подтвердив, что день оставлен рабочим для корпоративов.

«Зато 2 января будем отдыхать», - обнадежил премьер.

Напомним, согласно графику переноса рабочих дней в 2020 году, новогодние праздники включают 1 и 2 января, а всего в году будет три рабочих субботы. Однако ранее Румас пообещал журналистам подумать над возможностью сделать 31 декабря выходным.

 
Теги: Минск
 
 
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Правительство не поддержало предложение сделать 31 декабря выходным, сообщил премьер-министр Сергей Румас.
 
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