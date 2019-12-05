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31 декабря выходным в Беларуси не будет. Правительство против
06.12.2019 11:50 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Правительство не поддержало предложение сделать 31 декабря выходным, сообщил премьер-министр Сергей Румас.
Вопрос изучили в Совете Министров. «Что касается 31 декабря, правительство не поддерживает установление его выходным», -
По его словам, «это связано с работой многих промышленных предприятий и другими причинами»,
Среди таких причин были и личные: организация корпоративов,
«Этот вопрос был широко обсужден в коллективах, и там пришли к выводу, что не хотелось бы лишать возможности поздравить коллег», – сказал Румас, подтвердив, что день оставлен рабочим для корпоративов.
«Зато 2 января будем отдыхать», - обнадежил премьер.
Напомним, согласно графику переноса рабочих дней в 2020 году,
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Правительство не поддержало предложение сделать 31 декабря выходным, сообщил премьер-министр Сергей Румас.
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