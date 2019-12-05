В Гомеле задержали вора, который украл у брестчанки денег и украшений на 9 тысяч рублей

Источник материала: Tut.by

4 декабря в Гомеле задержали вора-рецидивиста, который обокрал как минимум два дома в Бресте, сообщает МВД .

Видео: МВД

25-летний пинчанин приехал в Брест и проник через окно в дом 38-летней женщины, которая была на работе. Молодой человек забрал мобильный телефон с зарядными устройствами, портативную колонку, наушники и три серебряных изделия. Ущерб — более 600 белорусских рублей.

Спустя два дня он проник в другой дом. Пока хозяйка находилась у знакомых, он вынес из комнат денег, техники и драгоценностей на общую сумму свыше 9 тысяч рублей.

После этого молодой человек отправился к знакомому в Гомель. Там его задержали оперативники. В рюкзаке обнаружили похищенные вещи.

Сейчас проверяется причастность мужчины к другим преступлениям.