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В Гомеле задержали вора, который украл у брестчанки денег и украшений на 9 тысяч рублей
06.12.2019 11:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
4 декабря в Гомеле задержали вора-рецидивиста, который обокрал как минимум два дома в Бресте, сообщает
Видео:
25-летний пинчанин приехал в Брест и проник через окно в дом 38-летней женщины, которая была на работе. Молодой человек забрал мобильный телефон с зарядными устройствами, портативную колонку, наушники и три серебряных изделия. Ущерб — более 600 белорусских рублей.
Спустя два дня он проник в другой дом. Пока хозяйка находилась у знакомых, он вынес из комнат денег, техники и драгоценностей на общую сумму свыше 9 тысяч рублей.
После этого молодой человек отправился к знакомому в Гомель. Там его задержали оперативники. В рюкзаке обнаружили похищенные вещи.
Сейчас проверяется причастность мужчины к другим преступлениям.
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Из дома другой жительницы города вынес технику и серебро на 600 рублей.
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