На районном семинаре-совещании обсудили работу отрасли животноводства

Источник материала: Газета Авангард

На базе ОАО «Николаевка» прошел районный семинар-совещание, на котором обсудили итоги работы отрасли животноводства за 11 месяцев текущего года и результаты финансово-экономической деятельности объектов аграрно-промышленного комплекса. Мероприятие прошло под руководством председателя райисполкома Анатолия Гапоника.







Руководители сельхозпредприятий, главные зоотехники, главные ветеринарные врачи, бригадиры доильно-молочных блоков и молочно-товарных комплексов обсудили ряд важных тем. Так, при посещении ДМБ «Прибор» были рассмотрены вопросы кормления высокопродуктивных коров на молочно-товарных комплексах, производства и реализации молока, воспроизводства стада и непроизводительного выбытия крупного рогатого скота. На МТФ «Любань» участники совещания ознакомились с технологией производства молока при привязном содержании, соблюдением технологических элементов производства и выращивания молодняка крупного рогатого скота, а также технологией выпойки первой порции молозива.







































После выездной части семинара состоялось пленарное заседание, на котором были подведены итоги работы животноводческой отрасли района.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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