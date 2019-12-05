ФСБ и КГБ задержали банду торговцев оружием и наркотиками

Источник материала: Tut.by

Сотрудники ФСБ совместно с КГБ задержали главаря международной преступной группы и шестерых ее участников, организовавших канал поставок из-за рубежа оружия, боеприпасов и наркотиков. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Центре общественных связей ФСБ.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Федеральной службой безопасности совместно с Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь пресечена противоправная деятельность международной преступной группы, причастной к организации канала контрабандных поставок из-за рубежа оружия и боеприпасов, а также сбыту наркотических средств», — подчеркнули в ФСБ.

В ведомстве рассказали, что 5−6 декабря на территории Новгородской и Ленинградской областей при сбыте партии оружия и наркотиков с поличным задержаны организатор криминального бизнеса и шесть активных членов преступной группы. У них изъяли пулемет Дегтярева, пистолет-пулемет Шпагина, три пистолета (ТТ, ПМ и Browning), около 60 патронов различного калибра, наркотические вещества (амфетамин и кокаин), 560 тысяч российских рублей и 17,6 тысяч долларов.

Какие-либо другие подробности не приводятся, также неизвестно, какое участие в операции принимал Комитет госбезопасности Беларуси.

Месяц назад Глава ФСБ Александр Борников заявил, что ФСБ и КГБ в ходе операции по пресечению канала незаконной поставки оружия изъли более 40 единиц огнестрельного оружия и 9 тысяч единиц боеприпасов.