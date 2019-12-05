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В минском метро появятся 17 карт с достопримечательностями столицы

06.12.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В минском метро появятся 17 карт с достопримечательностями столицы

В Минском метрополитене появятся 17 3D-карт с достопримечательностями столицы. Их разместят в вестибюлях станций, расположенных рядом с основными туристическими объектами, сообщается в эфире телеканала СТВ .

Первая 3D-карта Минска с достопримечательностями размещена на станции метро «Площадь Ленина». Знаковые места центральной части города отмечены на карте цифрами с кратким описанием. На схеме, которая будет особенно полезна туристам, можно в деталях рассмотреть каждую улицу и здание вплоть до этажности и цвета фасада. По карте можно будет найти наиболее удобный путь и выбрать нужную линию метрополитена.

«Сделано этого для того, чтобы получила развитие туристическая навигация и гости нашей столицы могли быстрее ориентироваться», — пояснил пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Дроб.-0-

БЕЛТА

 
Теги: Минск
 
 
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В Минском метрополитене появятся 17 3D-карт с достопримечательностями столицы. Их разместят в вестибюлях станций, расположенных рядом с основными...
 
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