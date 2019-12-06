Ответы про интеграцию, шутки Румаса и Медведева, рабочее 31-е и белоруска из Forbes - все за вчера

А что это у вас там на завтрак сегодня? Если каша или омлет — вы молодцы, а если кофе с глазированным сырком, то вам сюда. Напоминаем, сегодня суббота, а значит, можно неспешно потягиваться в кровати и читать наш обзор самых важных и интересных новостей за вчерашнюю пятницу. Кстати, о выходных. Если вы надеялись, что 31 декабря тоже будете полеживать, то расстроим: правительство эту идею рассмотрело и не поддержало. Между прочим, все для того, чтобы вы спокойно и без спешки могли поздравить своих коллег с Новым годом (и это не шутка!).
ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ
Совсем скоро станет понятно, как Беларусь и Россия будут жить дальше. И если практически никто не сомневается, что готовящиеся «дорожные карты» углубленной интеграции не несут угрозы независимости Беларуси, то вопросы финансового благополучия (мы, например, хотим цену на газ на уровне Смоленска) и возможности для многих жить «как раньше, а то и лучше» определенно на кону. Разбирались, что за документы готовятся к подписанию, что в них есть, а чего нет и что будет, если президенты не поставят под бумагами свои подписи.
Вчера же прошла встреча премьеров Беларуси и России. Что там с «дорожными картами» и 16 нерешенными вопросами, пока непонятно. Зато Румас и Медведев обменялись шутками о погоде. Румас сказал, что погода сегодня выдалась прекрасной — солнечной и при заходе на посадку из самолета были видны снежные вершины. «Для Беларуси, в которой нет гор, это, конечно, очень красиво», — отметил Румас. «Да и с морем у вас так себе», — пошутил в ответ Медведев.
И еще на тему отношений с Россией. Исследовательский центр ИПМ подсчитал: потери для нашей страны до 2024 года от российского налогового маневра составят примерно 9,2 млрд долларов. И вот что это значит для нашей экономики.
Как известно, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко (его, кстати, выбрали спикером в четвертый раз) за прошлый год заработал 71,2 тысячи рублей — это почти 6 тысяч в месяц. Правда, сведения о депутатских доходах, как правило, узнать не так просто — в парламенте нам даже пояснили, почему к ним такое трепетное отношение. Мы же посмотрели, как с информацией о зарплатах народных избранников дело обстоит в других странах.
И еще про депутатов: вот здесь у нас репортаж из парламента, где сегодня провела свой первый рабочий день самая молодая народная избранница — Мисс Беларусь Мария Василевич.
Странная ситуация вокруг Яндекс.Такси и Uber: на днях, напомним, Минтранс заявил, что не исключают блокировку сайтов некоторых перевозчиков. А вчера сервис ответил, что никаких претензий не получал и вообще не понимает, в чем дело.
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ
Когда Марии было 13 лет, она с мамой переехала в Америку. С четырех лет девочка мечтала стать стоматологом, но после школы «завалила» химию. Когда Мария решила попробовать себя в IT, она даже не знала, как с телефона на компьютер перебросить фотографии. Сегодня 27-летняя уроженка Беларуси Мария Дмитрук попала в список Forbes 30 Under 30 в сфере производства и индустрии. Вот здесь ее рассказ о пути к успеху.
А вот здесь у нас не очень хорошая история про благотворительность. Сбор 240 тысяч долларов, которые нужны были на лечение маленькой Маргариты Османовой из Гродно, год назад обернулся скандалом. Деньги собирали на трансплантацию костного мозга в израильской клинике. Позже оказалось: операция уже не нужна, девочка идет на поправку. Волонтеры не раз просили семью перечислить средства тем, кто в них очень нуждается, а затем обратились в милицию. Прошел год. Сейчас Маргарита вместе с отцом и волонтером Людмилой живет в Польше, Османовы через суд делят детей, а вопрос по возврату денег все еще не решен.
У вас есть машина и лишние 12 тысяч рублей? Но даже если нет, все равно смотрите, как минчанин сделал из обычного Renault Duster крутой внедорожник.
Городские власти определились, что будет на месте многострадального Червенского рынка и как это будет выглядеть. Не удивим, если скажем — там будет очередной торгово-развлекательный центр с паркингом. Вот такой.
Если вы все еще думаете: «Что за ерунда этот TikTok?», — спешим расстроить: вы не в тренде. Китайское приложение-соцсеть вышло на рынок в конце 2016-го, но тогда, наверное, мало кто представлял, как оно выстрелит дальше. Суть проста: пользователи выкладывают короткие видео, а другие пользователи их смотрят, комментируют, лайкают. Так вот 17-летний Влад Шудейко из Минска насобирал там уже 1,1 млн подписчиков. Круче только Влад Бумага (который, кстати, попал в мировой рейтинг самых популярных видео YouTube за 2019 год). Узнали у парня, как же это все у него так получилось.
Телеведущий Иван Ургант снял ролик о пресс-конференции премьер-министра России Дмитрия Медведева. Например, от лица «Шансон-ТВ» он спросил, «что больше губит: очко или к 11 туз». Как представитель «Магазина на диване» поинтересовался, купил ли Медведев хлебопечку.
О СПОРТЕ
А у хоккеистов минского «Динамо» пятое поражение подряд. Что тут скажешь — смотрите сами, как это все было. К счастью, это не рекорд проигрышей — вот, например, футбольный клуб «Арсенал»не выигрывает уже 9 матчей подряд, и такое с ним впервые за 42 года!
Зима — время биатлона. И у нас есть тест, для тех, кто давно болеет за белорусских биатлонистов: если вы тут же вспомнили не только Домрачеву, но и Парамыгину, то вам точно надо его пройти. Кстати, о Домрачевой — рассказываем, как она с Бьорндаленом готовят Китай к Олимпиаде.
Новость из серии «удивительное — рядом»: российского футболиста Кокорина (того самого, который угодил в «Бутырку» из-за драки) наградили грамотой «За благие дела».
Ну и наконец репортаж с празднования чемпионства брестского «Динамо»: гляньте, какой размах!
Теперь, когда вы все дочитали, точно пора вставать — и на прогулку. Тем более, в ближайшие дни будет тепло (но сыро). Если вы снова озадачились вопросом «так, а что, собственно, делать, в эти выходные?», то у нас есть готовый ответ. А заодно можете запланировать поход в кино на следующую неделю: в прокат выйдет фильм про секс и школу, который сняла белоруска и который уже оценили на Варшавском фестивале. Не скучайте и до скорых встреч.
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