Ответы про интеграцию, шутки Румаса и Медведева, рабочее 31-е и белоруска из Forbes - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

А что это у вас там на завтрак сегодня? Если каша или омлет — вы молодцы, а если кофе с глазированным сырком, то вам сюда . Напоминаем, сегодня суббота, а значит, можно неспешно потягиваться в кровати и читать наш обзор самых важных и интересных новостей за вчерашнюю пятницу. Кстати, о выходных. Если вы надеялись, что 31 декабря тоже будете полеживать, то расстроим: правительство эту идею рассмотрело и не поддержало . Между прочим, все для того, чтобы вы спокойно и без спешки могли поздравить своих коллег с Новым годом (и это не шутка!).





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Совсем скоро станет понятно, как Беларусь и Россия будут жить дальше. И если практически никто не сомневается, что готовящиеся «дорожные карты» углубленной интеграции не несут угрозы независимости Беларуси, то вопросы финансового благополучия (мы, например, хотим цену на газ на уровне Смоленска) и возможности для многих жить «как раньше, а то и лучше» определенно на кону. Разбирались , что за документы готовятся к подписанию, что в них есть, а чего нет и что будет, если президенты не поставят под бумагами свои подписи.

не несут угрозы независимости Беларуси, то вопросы финансового благополучия (мы, например, цену на газ на уровне Смоленска) и возможности для многих жить «как раньше, а то и лучше» определенно на кону. , что за документы готовятся к подписанию, что в них есть, а чего нет и что будет, если президенты не поставят под бумагами свои подписи. Вчера же прошла встреча премьеров Беларуси и России . Что там с «дорожными картами» и 16 нерешенными вопросами, пока непонятно. Зато Румас и Медведев обменялись шутками о погоде . Румас сказал, что погода сегодня выдалась прекрасной — солнечной и при заходе на посадку из самолета были видны снежные вершины. «Для Беларуси, в которой нет гор, это, конечно, очень красиво», — отметил Румас. «Да и с морем у вас так себе», — пошутил в ответ Медведев.

. Что там с «дорожными картами» и 16 нерешенными вопросами, пока непонятно. Зато Румас и Медведев . Румас сказал, что погода сегодня выдалась прекрасной — солнечной и при заходе на посадку из самолета были видны снежные вершины. «Для Беларуси, в которой нет гор, это, конечно, очень красиво», — отметил Румас. «Да и с морем у вас так себе», — пошутил в ответ Медведев. И еще на тему отношений с Россией. Исследовательский центр ИПМ подсчитал: потери для нашей страны до 2024 года от российского налогового маневра составят примерно 9,2 млрд долларов. И вот что это значит для нашей экономики.

составят примерно 9,2 млрд долларов. И вот для нашей экономики. Как известно, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко (его, кстати, выбрали спикером в четвертый раз) за прошлый год заработал 71,2 тысячи рублей — это почти 6 тысяч в месяц. Правда, сведения о депутатских доходах , как правило, узнать не так просто — в парламенте нам даже пояснили , почему к ним такое трепетное отношение. Мы же посмотрели, как с информацией о зарплатах народных избранников дело обстоит в других странах.

спикером в четвертый раз) за прошлый год заработал 71,2 тысячи рублей — это почти 6 тысяч в месяц. Правда, , как правило, узнать не так просто — в парламенте нам даже , почему к ним такое трепетное отношение. Мы же посмотрели, как с информацией о зарплатах народных избранников дело обстоит в других странах. И еще про депутатов: вот здесь у нас репортаж из парламента, где сегодня провела свой первый рабочий день самая молодая народная избранница — Мисс Беларусь Мария Василевич.





Странная ситуация вокруг Яндекс.Такси и Uber: на днях, напомним, Минтранс заявил , что не исключают блокировку сайтов некоторых перевозчиков. А вчера сервис ответил, что никаких претензий не получал и вообще не понимает, в чем дело .

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Когда Марии было 13 лет, она с мамой переехала в Америку. С четырех лет девочка мечтала стать стоматологом, но после школы «завалила» химию. Когда Мария решила попробовать себя в IT, она даже не знала, как с телефона на компьютер перебросить фотографии. Сегодня 27-летняя уроженка Беларуси Мария Дмитрук попала в список Forbes 30 Under 30 в сфере производства и индустрии. Вот здесь ее рассказ о пути к успеху.





А вот здесь у нас не очень хорошая история про благотворительность . Сбор 240 тысяч долларов, которые нужны были на лечение маленькой Маргариты Османовой из Гродно, год назад обернулся скандалом. Деньги собирали на трансплантацию костного мозга в израильской клинике. Позже оказалось: операция уже не нужна, девочка идет на поправку. Волонтеры не раз просили семью перечислить средства тем, кто в них очень нуждается, а затем обратились в милицию. Прошел год. Сейчас Маргарита вместе с отцом и волонтером Людмилой живет в Польше, Османовы через суд делят детей, а вопрос по возврату денег все еще не решен .

. Сбор 240 тысяч долларов, которые нужны были на лечение маленькой Маргариты Османовой из Гродно, год назад обернулся скандалом. Деньги собирали на трансплантацию костного мозга в израильской клинике. Позже оказалось: операция уже не нужна, девочка идет на поправку. Волонтеры не раз просили семью перечислить средства тем, кто в них очень нуждается, а затем обратились в милицию. Прошел год. Сейчас Маргарита вместе с отцом и волонтером Людмилой живет в Польше, Османовы через суд делят детей, а вопрос по возврату денег все еще не решен У вас есть машина и лишние 12 тысяч рублей? Но даже если нет, все равно смотрите, как минчанин сделал из обычного Renault Duster крутой внедорожник .

как минчанин сделал . Городские власти определились, что будет на месте многострадального Червенского рынка и как это будет выглядеть. Не удивим, если скажем — там будет очередной торгово-развлекательный центр с паркингом. Вот такой .

и как это будет выглядеть. Не удивим, если скажем — там будет очередной торгово-развлекательный центр с паркингом. . И еще немного любопытного о строительстве: как вам «однушка» с потолком в 4 метра? А дом Барака и Мишель Обама с 7 спальнями ? Или коровник , в котором теперь можно жить?





Если вы все еще думаете: «Что за ерунда этот TikTok ?», — спешим расстроить: вы не в тренде. Китайское приложение-соцсеть вышло на рынок в конце 2016-го, но тогда, наверное, мало кто представлял, как оно выстрелит дальше. Суть проста: пользователи выкладывают короткие видео, а другие пользователи их смотрят, комментируют, лайкают. Так вот 17-летний Влад Шудейко из Минска насобирал там уже 1,1 млн подписчиков. Круче только Влад Бумага (который, кстати, попал в мировой рейтинг самых популярных видео YouTube за 2019 год). Узнали у парня, как же это все у него так получилось .

?», — спешим расстроить: вы не в тренде. Китайское приложение-соцсеть вышло на рынок в конце 2016-го, но тогда, наверное, мало кто представлял, как оно выстрелит дальше. Суть проста: пользователи выкладывают короткие видео, а другие пользователи их смотрят, комментируют, лайкают. Так вот 17-летний из Минска насобирал там уже 1,1 млн подписчиков. Круче только Влад Бумага (который, кстати, в мировой рейтинг самых популярных видео YouTube за 2019 год). Узнали у парня, . Телеведущий Иван Ургант снял ролик о пресс-конференции премьер-министра России Дмитрия Медведева. Например, от лица «Шансон-ТВ» он спросил, «что больше губит: очко или к 11 туз». Как представитель «Магазина на диване» поинтересовался, купил ли Медведев хлебопечку.

О СПОРТЕ

А у хоккеистов минского «Динамо» пятое поражение подряд. Что тут скажешь — смотрите сами, как это все было . К счастью, это не рекорд проигрышей — вот, например, футбольный клуб «Арсенал» не выигрывает уже 9 матчей подряд, и такое с ним впервые за 42 года!

пятое поражение подряд. Что тут скажешь — смотрите сами, . К счастью, это не рекорд проигрышей — вот, например, уже 9 матчей подряд, и такое с ним впервые за 42 года! Зима — время биатлона . И у нас есть тест, для тех, кто давно болеет за белорусских биатлонистов: если вы тут же вспомнили не только Домрачеву, но и Парамыгину, то вам точно надо его пройти . Кстати, о Домрачевой — рассказываем , как она с Бьорндаленом готовят Китай к Олимпиаде.

. И у нас есть тест, для тех, кто давно болеет за белорусских биатлонистов: если вы тут же вспомнили не только Домрачеву, но и Парамыгину, то вам . Кстати, о Домрачевой — , как она с Бьорндаленом готовят Китай к Олимпиаде. Новость из серии «удивительное — рядом»: российского футболиста Кокорина (того самого, который угодил в «Бутырку» из-за драки) наградили грамотой «За благие дела».

(того самого, который угодил в «Бутырку» из-за драки) грамотой «За благие дела». Ну и наконец репортаж с празднования чемпионства брестского «Динамо»: гляньте, какой размах !





Все новости пятницы, 6 декабря

Теперь, когда вы все дочитали, точно пора вставать — и на прогулку. Тем более, в ближайшие дни будет тепло (но сыро). Если вы снова озадачились вопросом «так, а что, собственно, делать, в эти выходные?», то у нас есть готовый ответ . А заодно можете запланировать поход в кино на следующую неделю: в прокат выйдет фильм про секс и школу, который сняла белоруска и который уже оценили на Варшавском фестивале. Не скучайте и до скорых встреч.

Ваша редакция.