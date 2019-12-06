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Пинский лесхоз празднует 80-летний юбилей
07.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Пинский лесхоз расположен на территории двух административных районов: Пинского и Ивановского, южная граница которого проходит по государственной границе с Украиной.
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> Пинский лесхоз расположен на территории двух административных районов: Пинского и Ивановского, южная граница которого проходит по государственной границе с...
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