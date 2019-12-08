Дети и МКС. В Щучине работает ламповая радиостанция, где школьники до сих пор учат азбуку Морзе

Источник материала: Tut.by

Уже более 50 лет в Щучине работает любительская коллективная радиостанция с позывным EW4WE, где помимо взрослых радиолюбителей занимаются и школьники. И если в советское время радиосвязь на коротких волнах была достаточно популярным хобби, то сейчас, как говорят щучинцы, их «коллективка» медленно, но верно переходит в статус уникального явления, а детских голосов в радиоэфирах становится все меньше.





Казалось бы, кому интересна радиосвязь в век высокоскоростного интернета, мобильных телефонов и других современных гаджетов? Каменный век какой-то!

Но, оказывается, общение на коротких радиоволнах очень даже живо и пользуется популярностью: в международных соревнованиях участвуют десятки тысяч людей со всего мира, а среди коротковолновиков есть представители королевских семей, известные путешественники, актеры, миллионеры и космонавты. А еще — щучинский семиклассник Егор Иванчук с товарищами, которые все свое свободное время проводят то в маленьком помещении в центре технического творчества, то в ангарах бывшего аэродрома (там, говорят, помех меньше). И стучат, стучат, отстукивают на телеграфном ключе или же общаются с радиолюбителями со всего мира через микрофон.





— Елена, Василий, четыре, Василий, Елена, — снова и снова повторяет позывные станции Егор. Небольшая комната сначала наполняется радиошумом, потом среди помех слышится сначала нечеткий, а потом все более громкий голос респондента.

— Егор сейчас проводит связь с радиолюбителем из Санкт-Петербурга. Как это выглядит? Он называет позывной станции — у нас это EW4WE (первые две буквы — это обозначение страны, потом идет регион, а потом обозначение того, кто выходит на связь — радиолюбитель или оператор радиостанции без собственного позывного. — Прим. TUT.BY), называет город и свое имя, а также оценивает уровень сигнала. Вот, собственно, и все. Так выглядит большинство типовых связей радиолюбителей. Конечно, никто не запрещает поговорить на отвлеченные темы, — рассказывает руководитель станции Геннадий Киенко.

Егор же не перестает повторять позывные — и выходит на связь уже с радиолюбителем из Польши.





Коллективная радиостанция в Щучине начала работать в 1973 году. За все время здесь прошли обучение сотни ребят. Правда, с каждым годом детей приходит все меньше. Но в Щучине говорят, что это общемировая тенденция — детских голосов в радиоэфире сейчас немного.

Любительская радиосвязь появилась чуть более 110 лет назад, когда короткие волны посчитали непригодными для дальней связи. Впервые о радиолюбителях на законодательном уровне заговорили в Америке, где в 1912 году был принят «Закон о радио», который послужил примером для других стран. Итак, сейчас, чтобы по правилам выходить в радиоэфир, нужно специальное разрешение и собственный позывной, который присваивается после экзамена на знание правил работы в эфире, основ радиотехники, правил техники безопасности и в некоторых случаях на умение принимать и передавать радиограммы азбукой Морзе. Это что касается индивидуальных радиолюбителей. В коллективных же станциях могут работать операторы, которые не имеют персональной лицензии, однако сама станция должна быть аттестована. Щучинская имеет такую лицензию.

— К сожалению, переходим в разряд эксклюзивности, — грустно улыбается Геннадий и рассказывает, что в Беларуси детских коллективных активно действующих радиостанций осталось совсем немного — три или четыре. Взрослых, конечно, побольше, но счет идет всего на десятки, и в основном это люди старшего возраста.

Но в общем ситуация не такая уж безрадостная: союзы радиолюбителей есть практически в каждой стране мира, где-то это техническое хобби развито лучше и пользуется большей популярностью, где-то — меньшей. Так что поговорить в эфире пока есть с кем. Тем более, уверены щучинцы, радиосвязь не потеряет свое значение и в современном мире, даже с развитием новых технологий.

— Представьте, нет сотовых вышек — и все. Телефон можно как подставку использовать, а телеграф работать будет.





Руководитель станции рассказывает, что, несмотря на небольшое количество участников, щучинский коллектив постоянно участвует в международных соревнованиях и почти всегда занимает первые или призовые места в своих категориях.

— В соревнованиях есть, например, связь на телеграфном ключе (азбукой Морзе), работа микрофоном или цифровыми видами связи, связь через искусственные спутники. При этом есть типы состязаний: работа со стационарного места расположения станции или выезд куда-то — и работа уже оттуда. Например, соревнования «Всемирная флора и фауна» предполагают выезд на природу. Так, мы работали однажды из Беловежской пущи.





На щучинской радиостанции все серьезно: дети не просто занимаются в кружке, а работают в эфире, где они не просто дети, а «операторы». Такая важность ребятам нравится. А еще завораживает, что можно, не выходя из маленькой комнаты, «путешествовать» по всему миру и слышать голоса тех людей, которые находятся от тебя в тысячах километров.

Или даже связаться с МКС и поговорить с космонавтами. Чтобы все получилось, надо в специальной программе рассчитать, когда МКС будет пролетать на Щучином, в это время выйти на улицу с антенной в руках, и если не будет радиопомех, а космонавты будут в радиоэфире (если повезет и хватит упорства ловить Международную космическую станцию), то можно с ними переброситься парой фраз.

— Так получилось у нашего радиолюбителя Андрея Пенталя — он работал в эфире со своим личным позывным. Сначала он вышел на связь с англоязычным космонавтом — полковником Дагом Уилом, но потом, услышав слово «Беларусь», микрофон взял Михаил Корниенко. И пока станция была доступна, они разговаривали, — вспоминает Геннадий и включает ту самую запись разговора. — Это что-то невероятное, правда?

Есть, конечно, и другой способ поговорить с космонавтами на МКС — официальный, долгий и не такой драйвовый: радиолюбители подают заявку в NASA и в порядке очередности выходят на связь с космонавтами. Кстати, на борту орбитальной станции аппаратуру для любительской коротковолновой связи поставили в 2000-х — и с тех пор космонавты периодически связываются с теми, «кто внизу».





— Теперь уже все наши дети мечтают выйти на связь с космонавтами, — смеется Геннадий — и надеется, что щучинской «коллективке» еще предстоит связаться с МКС. — Можно провести связь через Луну — за счет отражения сигнала от нее. Сама связь с МКС — не проблема совсем, здесь все упирается только во время: надо уловить, когда космонавты свободны и в эфире. Это технически проще, пожалуй, чем провести связь через спутник — а их дети провели десятки. Здесь также надо высчитать орбиту спутника и время его радиовидимости в Щучине, потом поймать позывной сигнал, передать свой и попробовать связаться за маленький период времени (всего минут 10) с наибольшим количеством стран. За такой небольшой сеанс можно познакомиться с тремя-четырьмя радиолюбителями. Немного, но впечатлений у детей от такого эфира остается достаточно.

Вообще за всю историю существования щучинской станции местные радиолюбители установили связи с представителями около 180 стран мира. Не только, конечно, через спутники — чаще применяли более традиционные виды связи. Для того, чтобы подтвердить факт разговора с радиолюбителем из другого государства, существуют специальные бланки — QSL-карточки. Их можно попросить во время эфира — и через какое-то время по почте придет открытка.

— Все карточки приходят на адрес союза радиолюбителей конкретной страны, а потом уже рассылаются по радиостанциям внутри нее. И для детей очень волнительно получить такое подтверждение своей работы. Вообще, когда они сюда приходят, то забывают про любые гаджеты — так их захватывает процесс. Да и английский можно выучить играючи. Радиосвязь — отличная возможность поговорить с носителем языка.





Геннадий рассказывает, что иногда коротковолновые связи могут перерасти и в крепкую дружбу. В Щучине есть такая история. В 1983 году на связь с местными радиолюбителями вышел немец Ахим Райхельт с позывным DL7VFM. Общение стало традиционным. Время от времени немецкий радиолюбитель разговаривал с ребятами, а потом стал приезжать в Щучин и проводить для местных мастер-классы и лекции. Вот так общение в эфире переросло в общение в реальной жизни.









— Жаль только, что сейчас очень мало детей приходит на такие радиостанции, как наша, — говорит Геннадий. — У нас из юного поколения — всего пять ребят, остальные — взрослые и «матерые». С другой стороны, чтобы обучить ребенка азбуке Морзе и всем техническим особенностям, нужен индивидуальный подход: все зависит от руководителя, от оснащения радиостанции и специфики подготовки операторов — и с этой стороны даже хорошо, что их пять, а не пятнадцать, как требуют от стандартных кружков.

Несмотря на малочисленность, радиостанцию всячески поддерживают в местном центре технического творчества, на базе которого она и работает. Здесь даже организовали музей радиотехники, и многие экспонаты принесли именно участники радиостанции. Сюда приводят школьников и показывают современным детям старую технику. Дети удивляются тому, как раньше выглядели компьютеры, и тому, что радиоприемники были похожи на большие тумбы.

— Для детей это экзотика и какой-то совсем иной, порой уже непонятный мир. Тем не менее после экскурсий у нас остаются ребята. Кто-то начинает серьезно увлекаться радиомиром. Например, четвероклассник Кирилл Мисюра в совершенстве знает азбуку Морзе, есть третьеклассник Влад Мулярчик — способный мальчик, который тоже выучил все буквы, осталось овладеть цифрами.

Раньше члены радиостудии участвовали в так называемой охоте на «лис» — спортивной радиопеленгации. Это такое состязание между спортсменами, которые на местности ищут при помощи карты, компаса и специального радиоприемника радиопередатчики («лисы»), работающие на коротких волнах. Их прячут в лесу и на пересеченной местности. Цель — найти заданное количество спрятанных предметов, то есть «лис», за наименьшее время.





— К сожалению, отказались от этого вида соревнований. Техника быстро устаревает, денег на поддержание нужного уровня для таких чемпионатов нет. Поэтому остановились на том радиоспорте, который требует разовых вложений. Наша техника, конечно, позволяет выходить на связь, работать в эфире и обучать подрастающее поколение, но ведь всегда хочется что-то помощнее и получше, чтобы в полной мере наслаждаться чистотой сигнала и результатами повседневной работы в эфире и на соревнованиях.

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