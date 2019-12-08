В Витебске откроют магазин «Санта». Будет дешевое мясо и бесплатное мороженое

Источник материала: Tut.by

В Витебске 10 декабря откроется первый магазин брестской сети «Санта». Супермаркет разместился на Московском проспекте, 86 — раньше тут был универсам «Рублевский». Покупателей на открытии ожидают тысяча пачек бесплатного мороженого и свинина по низким ценам. Об этом TUT.BY сообщили в торговой сети.



Фото: «Народные новости Витебска»

Ремонт бывшего «Рублевского» шел с конца сентября, и здание преобразилось. Торговый зал обустроили по европейским стандартам: теперь здесь широкие проходы, большие витрины и продуктовые «островки».

Площадь магазина — около 1000 «квадратов». Кроме всех привычных покупателям отделов, в «Санте» будет первый в городе «рыбный остров»: десятки видов океанской рыбы и морепродуктов.

В кулинарии будут продавать салаты, суши и блюда на гриле. Выпечку будут готовить в собственной пекарне. На месте можно будет заказать итальянскую пиццу — за 5,95 рубля.

В день открытия покупателям предложат свинину по 7,99 рубля за килограмм. Также бесплатно раздадут 1000 пачек мороженого, а детям — еще и воздушные шары.

Магазин откроется 10 декабря в 14.00.

Напомним, в августе 2018-го сеть универсамов «Рублевский» сменила собственника .

Их покупателем стала компания «Санта Бремор» Александра Мошенского, основными активами которого являются производство молочной и рыбной продукции — «Савушкин продукт» и «Санта Бремор».

Магазины «Санта» уже есть в райцентрах Витебской области — в Глубоком, Лиозно и Докшицах.