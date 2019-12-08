ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Витебске откроют магазин «Санта». Будет дешевое мясо и бесплатное мороженое

09.12.2019 14:45 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Витебске 10 декабря откроется первый магазин брестской сети «Санта». Супермаркет разместился на Московском проспекте, 86 — раньше тут был универсам «Рублевский». Покупателей на открытии ожидают тысяча пачек бесплатного мороженого и свинина по низким ценам. Об этом TUT.BY сообщили в торговой сети.


Фото: «Народные новости Витебска»

Ремонт бывшего «Рублевского» шел с конца сентября, и здание преобразилось. Торговый зал обустроили по европейским стандартам: теперь здесь широкие проходы, большие витрины и продуктовые «островки».

Площадь магазина — около 1000 «квадратов». Кроме всех привычных покупателям отделов, в «Санте» будет первый в городе «рыбный остров»: десятки видов океанской рыбы и морепродуктов.

В кулинарии будут продавать салаты, суши и блюда на гриле. Выпечку будут готовить в собственной пекарне. На месте можно будет заказать итальянскую пиццу — за 5,95 рубля.

В день открытия покупателям предложат свинину по 7,99 рубля за килограмм. Также бесплатно раздадут 1000 пачек мороженого, а детям — еще и воздушные шары.

Магазин откроется 10 декабря в 14.00.

Напомним, в августе 2018-го сеть универсамов «Рублевский» сменила собственника.
Их покупателем стала компания «Санта Бремор» Александра Мошенского, основными активами которого являются производство молочной и рыбной продукции — «Савушкин продукт» и «Санта Бремор».

Магазины «Санта» уже есть в райцентрах Витебской области — в Глубоком, Лиозно и Докшицах.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Торговый зал обустроили по европейским стандартам: теперь здесь широкие проходы, большие витрины и продуктовые «островки».
 
Новости дня
Новости общества
 
«Хоть расстреляйте, уже нет ради чего жить». В Бресте судят домашнего тирана за убийство беременной жены
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
09.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика