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В Витебске откроют магазин «Санта». Будет дешевое мясо и бесплатное мороженое
09.12.2019 14:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске 10 декабря откроется первый магазин брестской сети «Санта». Супермаркет разместился на Московском проспекте, 86 — раньше тут
Ремонт бывшего «Рублевского» шел с конца сентября, и здание преобразилось. Торговый зал обустроили по европейским стандартам: теперь здесь широкие проходы, большие витрины и продуктовые «островки».
Площадь магазина — около 1000 «квадратов». Кроме всех привычных покупателям отделов, в «Санте» будет первый в городе «рыбный остров»: десятки видов океанской рыбы и морепродуктов.
В кулинарии будут продавать салаты, суши и блюда на гриле. Выпечку будут готовить в собственной пекарне. На месте можно будет заказать итальянскую пиццу — за 5,95 рубля.
В день открытия покупателям предложат свинину по 7,99 рубля за килограмм. Также бесплатно раздадут 1000 пачек мороженого, а детям — еще и воздушные шары.
Магазин откроется 10 декабря в 14.00.
Напомним, в августе 2018-го сеть универсамов «Рублевский»
Магазины «Санта» уже есть в райцентрах Витебской области — в Глубоком, Лиозно и Докшицах.
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Торговый зал обустроили по европейским стандартам: теперь здесь широкие проходы, большие витрины и продуктовые «островки».
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