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Накануне новогодних праздников таможенники напомнили, какие товары можно везти из-за границы

09.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Накануне новогодних праздников таможенники напомнили, какие товары можно везти из-за границы
Брестская таможня напоминает о правилах ввоза на территорию Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) товаров, наиболее часто перемещаемых гражданами перед зимними праздниками.

В соответствии с таможенным законодательством наземными и водными видами транспорта беспошлинно могут быть ввезены товары для личного пользования, стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 500 евро и весом не более 25 кг. В случае въезда в Республику Беларусь чаще 1 раза в три календарных месяца эта норма составляет соответственно 300 евро и 20 кг.

При этом, следует учесть, что:

не допускается ввоз:

  • алкогольных напитков в количестве более 5 литров на одно физическое лицо;
  • алкогольных напитков в любом количестве физическим лицам, не достигшим 18-летнего возраста;
  • бенгальских огней, фейерверков, петард, фаеров и др. относящихся к категории пиротехнических изделий. Их ввоз на территорию ЕАЭС физическим лицам в качестве товаров для личного пользования запрещен.

можно ввозить:

  • алкогольные напитки и пиво могут беспошлинно ввозиться гражданами в количестве 3 литров в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста. При превышении этой нормы необходимо уплатить таможенную пошлину в размере 10 евро за каждый 1 литр сверх разрешенных 3 литров и таможенный сбор, который составляет 10 белорусских рублей.
  • искусственные елки, новогодние игрушки. Данные товары отнесены к товарам для личного пользования и могут беспошлинно ввозиться гражданами при соблюдении весовой и стоимостной нормы.
  • Подарки (мобильный телефон, планшет, духи, сумочки и др.). Их беспошлинный ввоз на таможенную территорию ЕАЭС допускается при условии отнесения к товарам для личного пользования. Если речь идет о мобильном телефоне или планшетном компьютере, то отнесение их к данной категории возможно в количестве не более 2-х штук каждого гаджета в течение одного календарного года. С полным списком предлагаем ознакомиться на сайте ГТК. Общая стоимость таких товаров не должна превышать сумму, эквивалентную 500 евро, и общий вес не должен превышать 25 килограммов (или 300 евро и 20 кг соответственно).

При приобретении товаров сверх установленных норм ввоза необходимо будет уплатить  таможенную пошлину в размере 30% от их стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг. в части превышения стоимостной и (или) весовой норм.

Брестская таможня

 
 
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