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Лукашенко и Путин проведут следующую встречу 20 декабря в Санкт-Петербурге

09.12.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Лукашенко и Путин проведут следующую встречу 20 декабря в Санкт-Петербурге

Встреча президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи завершилась, передает корреспондент БЕЛТА.

Переговоры продолжались более пяти с половиной часов. Они проходили в закрытом формате на территории резиденции Бочаров Ручей. Лидеры стан общались как тет-а-тет, так и вместе с премьер-министрами и членами правительств.

По итогам стало известно, что стороны плодотворно поработали по целому ряду направлений, в том числе сельскому хозяйству, связи, таможенной сфере, регулированию нефтяного рынка. «Достигли очень серьезного прогресса, даже по вопросу нефти и газа позиции были очень серьезно сближены», — сказал журналистам министр экономического развития России Максим Орешкин.

БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ СЕРЬЕЗНО СБЛИЗИЛИ ПОЗИЦИИ ПО НЕФТИ И ГАЗУ — ОРЕШКИНЛукашенко и Путин проведут следующую встречу 20 декабря в Санкт-Петербурге

«На самом деле очень плодотворно поработали по целому ряду направлений. По сельскому хозяйству, связи, по таможне, регулированию нефтяного рынка. Достигли очень серьезного прогресса, даже по вопросу нефти и газа позиции были очень серьезно сближены»б — сказал министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

«У нас уже небольшое количество спорных вопросов осталось перед этими двумя днями. Сейчас их стало еще меньше. Мы понимаем, как по большей части из них продвигаться вперед. Нам указания даны. Сейчас будем прорабатывать и дальше двигаться вперед», — добавил он.

Планируется, что следующая встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина состоится 20 декабря в Санкт-Петербурге.

ЛУКАШЕНКО И ПУТИН ПРОВЕДУТ СЛЕДУЮЩУЮ ВСТРЕЧУ 20 ДЕКАБРЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕЛукашенко и Путин проведут следующую встречу 20 декабря в Санкт-Петербурге

Об этом журналистам в Сочи по итогам переговоров президентов заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Примечательно, что встреча в Сочи прошла в канун 20-летия подписания Договора о создании Союзного государства. «За эти 20 лет сделано немало. Это известно. Немало предстоит сделать. Мы это не скрываем», — отметил в начале переговоров Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что стороны собрались на встречу, чтобы посмотреть, как идет работа над анализом союзного договора и соответствующими вопросами. «Не просим ничего, не настаиваем ни на чем. Мы договорились давно, развивая наш договор, — люди и субъекты хозяйствования должны иметь равные условия для жизни и работы. Равные условия — больше ничего не надо, — заявил глава государства. — Мы не просим, как, некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть. Мы готовы и по $200 газ покупать (в настоящее время цена на российский газ для Беларуси составляет $127 за 1 тыс. куб.м. — Прим. БЕЛТА) и нефть покупать не по $63 за баррель. Главное, чтобы равные были условия. Если наши предприятия покупают за $200, значит, и конкурирующие предприятия (в России. — Прим. БЕЛТА) должны иметь такую же цену. В противном случае мы просто не зададим основу наших отношений».-0-

БЕЛТА

 
 
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Встреча президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи завершилась, передает корреспондент БЕЛТА. Переговоры...
 
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