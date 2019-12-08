ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Представительница ЮАР — "Мисс Вселенная"

09.12.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Зозибини Тунци 26 лет, она активистка - участвует в кампании по борьбе с насилием по отношению к женщинам. В конкурсном профайле девушки сказано, что она "гордо выступает за естественную красоту и призывает женщин любить себя такими, какие они есть".

Специально изготовленную корону победительнице передала обладательница титула прошлого года Катриона Грэй из Филиппин.

Финалистками конкурса также стали Мэдисон Андерсон из Пуэрто-Рико и мексиканка София Арагон.

Конкурс "Мисс Вселенная" в этом году проходил в американском городе Атланта. В нем участвовали первые красавицы из более чем 90 стран мира.

www.belta.by

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представительница ЮАР Зозибини Тунци завоевала титул "Мисс Вселенная" на международном конкурсе красоты в 2019 году, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт...
 
Новости дня
Новости общества
 
За выходные в пункте пропуска «Новая Гута» изъяли семь испорченных паспортов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
09.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика