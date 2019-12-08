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Посмотрели, что за продуктовый набор Лукашенко вручил Путину, и сколько это все стоит в магазинах
09.12.2019 16:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Во время переговоров в Сочи Александр Лукашенко и Владимир Путин о
Мы решили рассмотреть детальнее, что же было в подарочном наборе от Александра Лукашенко, и просчитать примерную его стоимость.
Итак, среди колбас, которые можно рассмотреть на скриншоте
В наборе есть и сыровяленая колбаса «У каждого своя история» Пинского мясокомбината. У завода продуктов с таким названием несколько: если верить сайту предприятия, то всего их восемь видов, и например, колбаса «У каждого своя история 7» в магазинах Минска стоит около 30 рублей за килограмм.
Также, в наборе были сыры: но, к сожалению, на скриншоте видео можно рассмотреть только «Янтарный» из Александрии и «Выдержанный» «Брест-Литовск» компании «Савушкин продукт». Один килограмм «Выдержанного» стоит в магазинах около 31 рубля, а килограмм сыра из Александрии «Янтарный» — около 22 рублей.
В подарочном наборе есть несколько коробочек клюквы в сахаре и набор конфет «Журавінка» из Глубокого. Одна коробочка клюквы стоит чуть менее 3 рублей. Также там были конфеты от «Коммунарки». Например, «Любимая Аленка» (1 килограмм — около 15 рублей), «Мишка на поляне» (один килограмм стоит чуть более 19 рублей), «Президент». Также удается рассмотреть и шоколад «Коммунарка» горький с начинкой с пюре из черной смородины (шоколадка весом 200 грамм стоит около 2 рублей 70 копеек), коробку трюфельных конфет (стоит около 8 рублей).
Хрен со свеклой «Золотая капля» (стоит примерно 1 рубль 70 копеек) и горчица АВС (стоит около 1 рубль 20 копеек) тоже есть в наборе. Еще подарили сало (килограмм стоит примерно 16 рублей), на скриншоте мы видим четыре куска, каждый примерно по 3−5 килограмм.
Если суммировать все, что удалось рассмотреть, то выходит около 400 рублей. Большая часть продуктов из подарочного набора не видна, поэтому можно предположить, что общая стоимость подарка больше.
Также пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, как сообщает телеграм-канал
Президент часто дарит известным людям и шоколад. Например, в прошлом году Александр Лукашенко в том числе дарил шоколад
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Мы решили рассмотреть детальнее, что же было в подарочном наборе от Александра Лукашенко президенту России и, прозвонив магазины, просчитать примерную его...
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