Посмотрели, что за продуктовый набор Лукашенко вручил Путину, и сколько это все стоит в магазинах

Источник материала: Tut.by

Во время переговоров в Сочи Александр Лукашенко и Владимир Путин о бменялись подарками . Белорусский президент подарил президенту России продуктовый набор. В нем было сало, колбаса, сыр, конфеты, клюква в сахаре, хрен, горчица, хлеб, бутылка в плетеной упаковке. Владимир Путин же подарил белорусскому президенту самовар для чаепития «в русском стиле».

Мы решили рассмотреть детальнее, что же было в подарочном наборе от Александра Лукашенко, и просчитать примерную его стоимость.



Скриншот из сюжета телеканала «Беларусь 1»

Итак, среди колбас, которые можно рассмотреть на скриншоте видео телеканала «Беларусь 1» , есть продукция Гродненского мясокомбината — «Домашняя» полендвица (1 килограмм стоит примерно 15 рублей), «Гродненская» бастурма (1 килограмм обойдется примерно в 35 рублей). Также заметна колбаса компании «Галерия вкуса» — сыровяленая салями «Ривьера» сорта экстра (одна колбаска стоит около 6 рублей).



Владимир Путин подарил Александру Лукашенко самовар. Скриншот из сюжета телеканала «Беларусь 1»

В наборе есть и сыровяленая колбаса «У каждого своя история» Пинского мясокомбината. У завода продуктов с таким названием несколько: если верить сайту предприятия, то всего их восемь видов, и например, колбаса «У каждого своя история 7» в магазинах Минска стоит около 30 рублей за килограмм.



Скриншот из сюжета телеканала «Беларусь 1»

Также, в наборе были сыры: но, к сожалению, на скриншоте видео можно рассмотреть только «Янтарный» из Александрии и «Выдержанный» «Брест-Литовск» компании «Савушкин продукт». Один килограмм «Выдержанного» стоит в магазинах около 31 рубля, а килограмм сыра из Александрии «Янтарный» — около 22 рублей.



Скриншот из сюжета телеканала «Беларусь 1»

В подарочном наборе есть несколько коробочек клюквы в сахаре и набор конфет «Журавінка» из Глубокого. Одна коробочка клюквы стоит чуть менее 3 рублей. Также там были конфеты от «Коммунарки». Например, «Любимая Аленка» (1 килограмм — около 15 рублей), «Мишка на поляне» (один килограмм стоит чуть более 19 рублей), «Президент». Также удается рассмотреть и шоколад «Коммунарка» горький с начинкой с пюре из черной смородины (шоколадка весом 200 грамм стоит около 2 рублей 70 копеек), коробку трюфельных конфет (стоит около 8 рублей).



Скриншот из сюжета телеканала «Беларусь 1»

Хрен со свеклой «Золотая капля» (стоит примерно 1 рубль 70 копеек) и горчица АВС (стоит около 1 рубль 20 копеек) тоже есть в наборе. Еще подарили сало (килограмм стоит примерно 16 рублей), на скриншоте мы видим четыре куска, каждый примерно по 3−5 килограмм.

Если суммировать все, что удалось рассмотреть, то выходит около 400 рублей. Большая часть продуктов из подарочного набора не видна, поэтому можно предположить, что общая стоимость подарка больше.

Также пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, как сообщает телеграм-канал Пул Первого , получил от Александра Лукашенко в подарок мешок белорусской картошки. Отборную белорусскую бульбу президент дарил в прошлом году на новогодние праздники и Владимиру Путину, а в этом году Алле Пугачевой . Артистке также подарили сало и конфеты.

Президент часто дарит известным людям и шоколад. Например, в прошлом году Александр Лукашенко в том числе дарил шоколад президентам Германии, Австрии и Кубы .