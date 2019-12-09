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С 10 по 15 декабря белорусов ожидает неустойчивая погода с кратковременными осадками

09.12.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Теплая погода с кратковременными осадками ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

С 10 по 15 декабря белорусов ожидает неустойчивая погода с кратковременными осадками

«На этой неделе в Беларуси ожидается неустойчивая с повышенным температурным фоном погода», — сказали в Белгидромете.

 
 
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Теплая погода с кратковременными осадками ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии,...
 
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