С 10 по 15 декабря белорусов ожидает неустойчивая погода с кратковременными осадками

Источник материала: Полымя

Теплая погода с кратковременными осадками ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.





«На этой неделе в Беларуси ожидается неустойчивая с повышенным температурным фоном погода», — сказали в Белгидромете.

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