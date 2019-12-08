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Беларусь поднялась в индексе человеческого развития - 50-е место из 189 стран

09.12.2019 18:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По данным ПРООН, в мировом рейтинге человеческого развития за год Беларусь поднялась на три пункта и теперь занимает 50-е место из 189 стран. Вместе с нами эту позицию занимает Казахстан. Тройка лидеров рейтинга — Норвегия, Швейцария и Ирландия.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Беларусь остается в группе стран с очень высоким индексом человеческого развития, — отмечает Александра Соловьева, постоянный представитель ПРООН в Беларуси. — Развитие человеческого потенциала в Беларуси характеризуется поступательным ростом. Это отражает успехи в увеличении продолжительности жизни, образовании, росте ВНД (валового национального дохода на душу населения. — Прим. TUT.BY).

Например, по данным ПРООН, в 2000 году ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Беларуси составляла 67,4 лет, в 2018-м — 74,6. Средняя продолжительность обучения — в 2000-м — 8,9 лет, в 2018-м — 12,3.

— Если же мы переоценим индекс человеческого развития с учетом гендерного неравенства, то увидим успех Беларуси, — говорит специалист.

В 2018 году по индексу гендерного неравенства наша страна занимала 27 место из 162 стран. При этом, что интересно, в отличие от большинства государств, у нас индекс развития женщин выше, чем индекс развития мужчин.

— Здесь важную роль играют такие факторы, как продолжительность жизни. У женщин она на 10 лет больше, чем у мужчин, — перечисляет собеседница. — А также образование и рекордно низкий показатель материнской смертности (в Беларуси на каждые 100 тысяч родов погибает четыре женщины. — Прим. TUT.BY).

Однако, как отмечают эксперты, в экономике у нас сохраняется гендерное неравенство. Уровень участия женщин в экономике на 10% ниже, чем мужчин.

Первые десять мест в рейтинге человеческого развития заняли Норвегия, Швейцария, Ирландия, Германия, Гонконг и Китай, Австралия, Исландия, Швеция, Сингапур, Нидерланды. Среди стран-соседей самая высокая позиция у Польши — 32 место. Литва на 34-м, Латвия — на 39-м, Россия на 49-м. Украина заняла лишь 88 строчку.

 
 
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По данным ПРООН, в мировом рейтинге человеческого развития за год Беларусь поднялась на три пункта и теперь занимает 50-е место из 189 стран.
 
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