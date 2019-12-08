В Полоцке мужчина пытался ограбить ювелирный магазин - но не успел

Источник материала: Tut.by

Днем 6 декабря в Полоцке в торговый зал ювелирного магазина вошел 33-летний мужчина. Он направился к консультантам и потребовал отдать выручку из кассы, сообщает МВД.

Девушки незаметно нажали кнопку тревожной сигнализации. В считанные минуты им на помощь прибыл наряд Департамента охраны. Милиционеры задержали мужчину и доставили его в РОВД для разбирательства.

В отношении несостоявшегося грабителя возбуждено уголовное дело.