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В Полоцке мужчина пытался ограбить ювелирный магазин - но не успел

09.12.2019 18:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Днем 6 декабря в Полоцке в торговый зал ювелирного магазина вошел 33-летний мужчина. Он направился к консультантам и потребовал отдать выручку из кассы, сообщает МВД.

Девушки незаметно нажали кнопку тревожной сигнализации. В считанные минуты им на помощь прибыл наряд Департамента охраны. Милиционеры задержали мужчину и доставили его в РОВД для разбирательства.

В отношении несостоявшегося грабителя возбуждено уголовное дело.

 
 
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В отношении несостоявшегося грабителя возбуждено уголовное дело.
 
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