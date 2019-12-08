|
В Полоцке мужчина пытался ограбить ювелирный магазин - но не успел
09.12.2019 18:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Днем 6 декабря в Полоцке в торговый зал ювелирного магазина вошел 33-летний мужчина. Он направился к консультантам и потребовал отдать выручку из кассы,
Девушки незаметно нажали кнопку тревожной сигнализации. В считанные минуты им на помощь прибыл наряд Департамента охраны. Милиционеры задержали мужчину и доставили его в РОВД для разбирательства.
В отношении несостоявшегося грабителя возбуждено уголовное дело.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В отношении несостоявшегося грабителя возбуждено уголовное дело.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)