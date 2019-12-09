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Участников международных музыкальных конкурсов «Славянского базара — 2020» ищут в Гродно

09.12.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Участников международных музыкальных конкурсов «Славянского базара — 2020» ищут в Гродно

Участниками отборочного тура к детскому музыкальному конкурсу могут стать дети в возрасте от 8 до 14 лет.

10 декабря в Гродно пройдут региональные отборочные туры сразу на два международных вокальных конкурса, которые традиционно являются частью насыщенной программы «Славянского базара». Это XXIX Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск» и XVIII Международный детский музыкальный конкурс «Витебск».

Таланты, которым доверят представлять Беларусь, ищут по всей стране. Сначала на уровне районов, а затем уже в областных центрах проходят отборочные туры. Первым эстафету принял Гомель. А уже 13 декабря завершающей станет Брестская область.

Участниками отборочного тура к детскому музыкальному конкурсу могут стать дети в возрасте от 8 до 14 лет. В отборе на конкурс исполнителей эстрадной песни заявки принимаются от исполнителей 18 – 31 года. Все конкурсанты должны иметь опыт концертных выступлений и победы в международных или республиканских музыкальных конкурсах и фестивалях.

На суд жюри исполнители должны представить по две композиции. Для детей это эстрадная песня белорусского автора на белорусском языке и эстрадная песня, которая наиболее ярко отражает их мастерство и артистизм. Взрослым предложат исполнить эстрадную песню композитора славянской страны на одном из славянских языков и мировой хит.

После региональных кастингов от каждой области будут выбраны по пять наиболее ярких исполнителей в двух конкурсах. На втором этапе определят десятку финалистов. Из них до конца марта выберут представителей Беларуси для участия в музыкальных конкурсах фестиваля.

На участие в отборочном туре Гродненщины уже подали заявки 15 молодых и 21 совсем юный исполнитель. Также ожидается участие минимум по одному представителю от каждого района.

Конкурсные прослушивания пройдут 10 декабря в колледже искусств, начало регистрации в 10.30. Прежде чем начнутся прослушивания, для конкурсантов мастер-класс проведет Евгений Курчич, участник на Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске — 2018».

Впервые в программе этого конкурса предусмотрена экскурсия. Юные и молодые исполнители посетят историко-археологический музей.

Программа проведения отборочных туров Гродненской области XXIX Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск» и ХVIII Международного детского музыкального конкурса «Витебск» 10.12.2019 г. Гродно, БЛК, 23.

10:30 – 11:30 — регистрация участников конкурсных групп;

11:30 – встреча участников регионального отбора с членами жюри в формате пресс-конференции;

11:45 – мастер-класс Евгения Курчича, участника Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске – 2018»;

12:00 – прослушивание участников первого этапа отборочных туров ХVIII Международного детского музыкального конкурса «Витебск»;

15:00 – прослушивание участников первого этапа отборочных туров XXIX Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск».

Экскурсии в УК «Гродненский государственный историко-археологический музей»:

12:00 – для участников Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск»;

15:00 – для участников Международного детского музыкального конкурса «Витебск».

Источник: grodnonews.by
Текст: Татьяна МОСТОВСКАЯ

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Участниками отборочного тура к детскому музыкальному конкурсу могут стать дети в возрасте от 8 до 14 лет. 10 декабря в
 
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