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В Витебске и Минске ищут двух мужчин - они похитили более 40 тысяч долларов. Может, вы их узнаете?
11.12.2019 11:44 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мужчины в октябре 2019 года с помощью вредоносной программы получили доступ к компьютерной системе юридических лиц,
После этого они совершили хищение денежных средств с расчетных счетов — всего более 88 тысяч рублей, перечислив их на подконтрольные карт-счета и обналичив через банкоматы в Минске.
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