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В Витебске и Минске ищут двух мужчин - они похитили более 40 тысяч долларов. Может, вы их узнаете?

11.12.2019 11:44 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мужчины в октябре 2019 года с помощью вредоносной программы получили доступ к компьютерной системе юридических лиц, сообщает СК.

После этого они совершили хищение денежных средств с расчетных счетов — всего более 88 тысяч рублей, перечислив их на подконтрольные карт-счета и обналичив через банкоматы в Минске.

Если вам известны изображенные на фото люди, позвоните 8 (033) 399-80-44 (круглосуточно) или 102.

 
Теги: Минск
 
 
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Если вам известны изображенные на фото люди, позвоните в милицию.
 
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