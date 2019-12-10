В Витебске и Минске ищут двух мужчин - они похитили более 40 тысяч долларов. Может, вы их узнаете?

Источник материала: Tut.by

Мужчины в октябре 2019 года с помощью вредоносной программы получили доступ к компьютерной системе юридических лиц, сообщает СК.







После этого они совершили хищение денежных средств с расчетных счетов — всего более 88 тысяч рублей, перечислив их на подконтрольные карт-счета и обналичив через банкоматы в Минске.

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