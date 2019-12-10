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Такса - 100 рублей. Милиционеры в Гродно ловили проституток с помощью «контрольной закупки»
11.12.2019 12:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В последнее время гродненские милиционеры усилили работу по противодействию проституции. В этом году составлено 15 административных протоколов в отношении женщин (14 гродненок и одной жительницы района), оказывающих интимные услуги,
Также милиция рассказала о сутенере, который размещал объявления в «ВКонтакте», предлагая потенциальным клиентам девушек, которые оказывают интимные услуги. Но в качестве клиентов выступили оперативники.
Мужчина, ничего не подозревая, привез проститутку в условленное место. За оказание секс-услуг просил 100 рублей. Половина суммы полагалась ему, остальная — девушке.
Во время передачи денег мужчину задержали, его подозревают в вовлечении женщин в занятие проституцией.
Возбуждено уголовное дело по статье «Организация и (или) использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией».
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Сутенер размещал объявления в «ВКонтакте», предлагая потенциальным клиентам девушек, которые оказывают интимные услуги. Но в качестве клиентов выступили...
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