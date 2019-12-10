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Пенсионерка упала в глубокую траншею - женщину доставали спасатели
11.12.2019 10:56 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Спасатели в Минске достали из траншеи пенсионерку. Яму вырыли, чтобы заменить трубы горячего водоснабжения. Об этом
Вечером 10 декабря спасателям сообщили о женщине, которая упала в траншею по переулку Краснозвездный, возле дома № 14.
Оказалось, что 84-летняя пенсионерка пыталась перейти траншею. Она шла по мосту, споткнулась, повалила ограждение и упала. Глубина ямы — два метра.
Спасатели доставали женщину из траншеи с помощью жестких носилок, пояса пожарного и двух штурмовых лестниц. Потом ее передали бригаде скорой помощи — у пострадавшей ушиб ребер. Женщину обследовали и отпустили на амбулаторное лечение.
Причина происшествия — личная неосторожность пострадавшей, отмечает МЧС.
В ноябре минчанин упал в траншею возле дома на Партизанском проспекте. Он
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Пенсионерка пыталась перейти траншею. Она шла по мосту, споткнулась, повалила ограждение и упала. Глубина ямы - два метра.
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