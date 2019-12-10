Пенсионерка упала в глубокую траншею - женщину доставали спасатели

Источник материала: Tut.by

Спасатели в Минске достали из траншеи пенсионерку. Яму вырыли, чтобы заменить трубы горячего водоснабжения. Об этом сообщает МЧС Минска.

Вечером 10 декабря спасателям сообщили о женщине, которая упала в траншею по переулку Краснозвездный, возле дома № 14.





Оказалось, что 84-летняя пенсионерка пыталась перейти траншею. Она шла по мосту, споткнулась, повалила ограждение и упала. Глубина ямы — два метра.

Спасатели доставали женщину из траншеи с помощью жестких носилок, пояса пожарного и двух штурмовых лестниц. Потом ее передали бригаде скорой помощи — у пострадавшей ушиб ребер. Женщину обследовали и отпустили на амбулаторное лечение.

Причина происшествия — личная неосторожность пострадавшей, отмечает МЧС.

В ноябре минчанин упал в траншею возле дома на Партизанском проспекте. Он погиб .