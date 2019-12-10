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Борисовчанка стала участницей международного конкурса детского творчества

11.12.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Для участия в номинации «Новогодняя игрушка для елки» (подвесные игрушки) были подготовлены две пряничные елочные игрушки, оформленные национальным белорусским орнаментом. Автор работ – активная юная читательница центральной районной библиотеки Доминика Петкевич, учащаяся 3-го класса ГУО «Гимназия № 2 г. Борисова», совместно со своей мамой Светланой.

6 декабря, в день празднования столетнего юбилея центральной библиотеки, новогодние игрушки были вручены директору МБУК «Клинская централизованная библиотечная система» Клинского муниципального района Московской области Ирине Овчинниковой. Так, оригинальные елочные игрушки с частичкой белорусской души уехали в дружественную Клинскую детскую библиотеку им. А.П. Гайдара.

Борисовчанка стала участницей международного конкурса детского творчества

Борисовчанка стала участницей международного конкурса детского творчества

 
 
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Детский отдел Борисовской центральной районной библиотеки принял участие в Международном конкурсе детского творчества «Елка Чука и Гека-2019», организатором...
 
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