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Утром на улице Притыцкого в Минске нашли повешенного на дереве человека

11.12.2019 15:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром на улице Притыцкого нашли повешенного на дереве человека. Об этом TUT.BY сообщили читатели.

«В 10 утра около ТЦ „Скала“, где инсталляция с оленями, за остановкой на дереве „висел“ парень с портфелем, на месте были скорая и Следственный комитет» — написала нам очевидец.

В Следственном комитете подтвердили, что в этом районе на Притыцкого в лесополосе в 8.30 обнаружили тело 29-летнего парня. Утром там работала следственно-оперативная группа. Подробной информацией о личности умершего представитель УСК по Минску не владеет. По предварительной информации, смерть парня не носит криминального характера, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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Теги: Минск
 
 
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«В 10 утра около ТЦ Скала, где инсталляция оленей, за остановкой на дереве "висел" парень с портфелем» - об это сообщила очевидец.
 
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