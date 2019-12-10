Утром на улице Притыцкого в Минске нашли повешенного на дереве человека

Источник материала: Tut.by

Утром на улице Притыцкого нашли повешенного на дереве человека. Об этом TUT.BY сообщили читатели.

«В 10 утра около ТЦ „Скала“, где инсталляция с оленями, за остановкой на дереве „висел“ парень с портфелем, на месте были скорая и Следственный комитет» — написала нам очевидец.

В Следственном комитете подтвердили, что в этом районе на Притыцкого в лесополосе в 8.30 обнаружили тело 29-летнего парня. Утром там работала следственно-оперативная группа. Подробной информацией о личности умершего представитель УСК по Минску не владеет. По предварительной информации, смерть парня не носит криминального характера, назначена судебно-медицинская экспертиза.