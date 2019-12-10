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Факультет журналистики БГУ объявил о приёме творческих работ на фестиваль-конкурс детской журналистики «Старт»
11.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Юным журналистам предлагают поучаствовать в одной из номинаций конкурса:
Конкурсантам необходимо выбрать жанр произведения:
Творческая работа должна быть создана на любую из представленных тематик:
Заявки принимаются до 31 января 2020 года по адресу: 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 9. С пометкой «Фестиваль-конкурс детской журналистики «Старт».
С условиями проведения фестиваля и подробными требованиями к конкурсным материалам можно ознакомиться
Фестиваль-конкурс приурочен к 75-летию журфака БГУ. Он призван популяризовать среди талантливых детей профессию журналиста. На фестивале будут представлены лучшие работы юных авторов, а также пройдут мастер-классы от профессионалов СМИ, профориентационные мероприятия.
Помимо факультета журналистики в число организаторов фестиваля-конкурса вошли Министерство информации, Министерство образования, управление идеологии, культуры и по делам молодежи Миноблисполкома, Белорусский союз журналистов, республиканские и региональные СМИ.
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Факультет журналистики БГУ объявил о приёме творческих работ на фестиваль-конкурс детской журналистики «Старт»
> Факультет журналистики БГУ принимает заявки и творческие работы на фестиваль-конкурс детской журналистики «Старт». Принять участие в конкурсе могут учащиеся...
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