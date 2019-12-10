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Факультет журналистики БГУ объявил о приёме творческих работ на фестиваль-конкурс детской журналистики «Старт»

11.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Факультет журналистики БГУ объявил о приёме творческих работ на фестиваль-конкурс детской журналистики «Старт»
Факультет журналистики БГУ принимает заявки и творческие работы на фестиваль-конкурс детской журналистики «Старт». Принять участие в конкурсе могут учащиеся школ, лицеев, гимназий и колледжей, которые увлекаются журналистикой, а также члены объединений юных журналистов (клубов, кружков, пресс-центров и др.) в возрасте от 8 до 18 лет, проживающие в Республике Беларусь.

Юным журналистам предлагают поучаствовать в одной из номинаций конкурса:

  • лучшая публикация,
  • видео- или аудиосюжет,
  • блог,
  • фотография.

Конкурсантам необходимо выбрать жанр произведения:

  • репортаж с места события;
  • интервью;
  • публицистическое эссе (для публикаций в СМИ и в блогах);
  • авторская передача, серия фоторабот (для конкурса видео-аудиосюжетов, фото).

Творческая работа должна быть создана на любую из представленных тематик:

  • Путешествуя по Беларуси;
  • Место, где я живу;
  • Заглядывая в будущее;
  • Чему нас учит история;
  • Интересная профессия;
  • Люди, меняющие мир к лучшему (герой нашего времени).

Заявки принимаются до 31 января 2020 года по адресу: 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 9. С пометкой «Фестиваль-конкурс детской журналистики «Старт».

С условиями проведения фестиваля и подробными требованиями к конкурсным материалам можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Фестиваль-конкурс приурочен к 75-летию журфака БГУ. Он призван популяризовать среди талантливых детей профессию журналиста. На фестивале будут представлены лучшие работы юных авторов, а также пройдут мастер-классы от профессионалов СМИ, профориентационные мероприятия.

Помимо факультета журналистики в число организаторов фестиваля-конкурса вошли Министерство информации, Министерство образования, управление идеологии, культуры и по делам молодежи Миноблисполкома, Белорусский союз журналистов, республиканские и региональные СМИ.

 
Теги: Минск
 
 
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