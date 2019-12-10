Факультет журналистики БГУ объявил о приёме творческих работ на фестиваль-конкурс детской журналистики «Старт»

Источник материала: Полесская правда



Факультет журналистики БГУ принимает заявки и творческие работы на фестиваль-конкурс детской журналистики «Старт». Принять участие в конкурсе могут учащиеся школ, лицеев, гимназий и колледжей, которые увлекаются журналистикой, а также члены объединений юных журналистов (клубов, кружков, пресс-центров и др.) в возрасте от 8 до 18 лет, проживающие в Республике Беларусь.

Юным журналистам предлагают поучаствовать в одной из номинаций конкурса:

лучшая публикация,

видео- или аудиосюжет,

блог,

фотография.

Конкурсантам необходимо выбрать жанр произведения:

репортаж с места события;

интервью;

публицистическое эссе (для публикаций в СМИ и в блогах);

авторская передача, серия фоторабот (для конкурса видео-аудиосюжетов, фото).

Творческая работа должна быть создана на любую из представленных тематик:

Путешествуя по Беларуси;

Место, где я живу;

Заглядывая в будущее;

Чему нас учит история;

Интересная профессия;

Люди, меняющие мир к лучшему (герой нашего времени).

Заявки принимаются до 31 января 2020 года по адресу: 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 9. С пометкой «Фестиваль-конкурс детской журналистики «Старт».

С условиями проведения фестиваля и подробными требованиями к конкурсным материалам можно ознакомиться ЗДЕСЬ .

Фестиваль-конкурс приурочен к 75-летию журфака БГУ. Он призван популяризовать среди талантливых детей профессию журналиста. На фестивале будут представлены лучшие работы юных авторов, а также пройдут мастер-классы от профессионалов СМИ, профориентационные мероприятия.

Помимо факультета журналистики в число организаторов фестиваля-конкурса вошли Министерство информации, Министерство образования, управление идеологии, культуры и по делам молодежи Миноблисполкома, Белорусский союз журналистов, республиканские и региональные СМИ.