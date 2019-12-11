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Минчанин брал предоплату за курсы барберов и исчезал
12.12.2019 08:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Милиция нашла столичного мошенника, который обманул трех жителей Минска на более чем 800 рублей. Об этом
В милицию обратились трое минчан, которые рассказали о том, что внесли предоплату за курсы барберов, но обучение так и не прошли.
«Организатором» курсов оказался неработающий 21-летний минчанин. Молодой человек размещал в интернете объявления об обучении парикмахерскому делу. Когда находились желающие, он встречался с ними, заключал договор и брал предоплату от 200 до 500 рублей, а после исчезал.
«В общей сложности молодой человек незаконно завладел более чем 800 белорусскими рублями. К слову, он никогда не работал парикмахером и необходимыми навыками не обладает», — рассказали в милиции.
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«В общей сложности молодой человек незаконно завладел более чем 800 белорусскими рублями. К слову, он никогда не работал парикмахером и необходимыми навыками не...
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