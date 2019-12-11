Минчанин брал предоплату за курсы барберов и исчезал

Источник материала: Tut.by

Милиция нашла столичного мошенника, который обманул трех жителей Минска на более чем 800 рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.



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В милицию обратились трое минчан, которые рассказали о том, что внесли предоплату за курсы барберов, но обучение так и не прошли.

«Организатором» курсов оказался неработающий 21-летний минчанин. Молодой человек размещал в интернете объявления об обучении парикмахерскому делу. Когда находились желающие, он встречался с ними, заключал договор и брал предоплату от 200 до 500 рублей, а после исчезал.

«В общей сложности молодой человек незаконно завладел более чем 800 белорусскими рублями. К слову, он никогда не работал парикмахером и необходимыми навыками не обладает», — рассказали в милиции.