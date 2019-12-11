Дальнобойщики без «дозволов», кража 40 тысяч долларов, перевод Русого и елка - все за вчера

Белорусские дальнобойщики оказались на грани забастовки. Все дело в том, что многим не дали «дозволы» на въезд в Польшу. Проблема, по некоторым данным, коснулась около 400−600 мелких фирм-перевозчиков. Наши чиновники говорят, что Польша не хочет давать белорусской стороне больше разрешений на перевозки грузов. В Минтрансе посоветовали перевозчикам, которым не досталось «дозволов» или их оказалось мало, осваивать новые направления, например Россию и Украину.
В рейтинге самых востребованных профессий в общереспубликанском банке вакансий второе и третье места занимают врачи и медсестры. Самый большой дефицит этих работников наблюдается в Гомельской области. А знаете, сколько всего не хватает медиков в стране?
В суде по «массовому делу медиков» уже идут прения, гособвинители запросили сроки для фигурантов. Прокуроры отметили, что в организациях, подчиненных Министерству здравоохранения, 12 лет существовали коррупционные схемы: «коррупцией была пронизана вся вертикаль», взятки принимали те, кто должен пресекать такого рода преступления, а взяткодатели не опасались быть обличенными, передавали деньги как должное. Кому какой срок запросили, читайте в нашем репортаже.
Догадываетесь, сколько бюджет зарабатывает на «курцах» и потребителях алкоголя? Казна получает через акцизы немаленькие деньги. В 2018 году они составляли 15% от всех доходов республиканского бюджета, в 2019-м — 13%. То есть седьмая часть всех поступлений в республиканский бюджет будет от акцизов. Каждый 25-й рубль принесет проданный крепкий алкоголь, каждый 27-й — сигареты.
Вы помните забастовку, которую устроили студенты Минского инновационного университета? Там не продлили аккредитацию по пяти специальностям. Стало известно, куда переведут ребят.
Президент Беларуси Александр Лукашенко освободил от должности своего помощника Михаила Русого. Его избрали председателем Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению. Кстати, вот какие комиссии возглавили некоторые депутаты нового созыва и вот чем займутся депутаты шестого созыва от Минска и области.
В Смолевичах закончили принимать документы от желающих построить квартиры в экспериментальном доме минчан. Напомним, очередникам тут предложили строиться по 614 долларов за «квадрат». Спрос оказался большим.
Время бежит быстро, и уже совсем скоро запустят БелАЭС. Вчера там приступили к самому масштабному этапу пусконаладочных работ перед началом физического пуска — горячей обкатке реакторной установки. Какие работы еще остались, читайте в нашей заметке.
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В Гродно в перинатальном центре перестали делать аборты. В центре считают, что таким образом врачи стремятся сохранить репродуктивное здоровье женщин. Что касается возможности сделать аборт, то в Гродно она осталась. Во всех женских консультациях областного центра сейчас существует обязательное предабортное консультирование.
Дмитрий открыл инклюзивную пекарню. Больше года ушло у нашего героя на подготовку бизнес-плана, поиски партнеров и помещения, а затем и персонала. Диагнозы у его работников разные: шизофрения, эпилепсия, умственная отсталость… Но Дмитрий сразу сказал, что в его пекарне ко всем будут относиться как к обычным людям. Обязательно попробуйте печенье из этой пекарни.
Вы знаете, где была открыта первая минская поликлиника? А когда это произошло? Целых 140 лет назад, представляете! Кто был создателем, в курсе? А мы вам все расскажем. Между прочим, даже если вы ничего не знаете о роли этого мужчины в развитии Минска и его истории любви, вы обязательно видели его дом, построенный на пересечении современных улиц Маркса и Ленина. Скорее переходите по ссылке.
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