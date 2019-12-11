Дальнобойщики без «дозволов», кража 40 тысяч долларов, перевод Русого и елка - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Заметили, что на некоторые продукты в ноябре прилично выросли цены ? А вот на икру снизились. Самое время закупаться к праздникам. Кстати, в Витебске вчера с ажиотажем открылся новый продуктовый магазин , снова были огромные очереди на входе — и такое у нас не впервые, а еще и в Минске скоро очередное открытие (хотя в столице уже этой ночью очереди были еще и за телефонами ). А нам с вами предстоит быстренько пробежаться по важным событиям вчерашнего дня. Поехали!





САМОЕ ВАЖНОЕ

Белорусские дальнобойщики оказались на грани забастовки . Все дело в том, что многим не дали «дозволы» на въезд в Польшу. Проблема, по некоторым данным, коснулась около 400−600 мелких фирм-перевозчиков. Наши чиновники говорят, что Польша не хочет давать белорусской стороне больше разрешений на перевозки грузов. В Минтрансе посоветовали перевозчикам, которым не досталось «дозволов» или их оказалось мало, осваивать новые направления, например Россию и Украину.

. Все дело в том, что многим на въезд в Польшу. Проблема, по некоторым данным, коснулась около 400−600 мелких фирм-перевозчиков. Наши чиновники говорят, что Польша не хочет давать белорусской стороне больше разрешений на перевозки грузов. В Минтрансе перевозчикам, которым не досталось «дозволов» или их оказалось мало, осваивать новые направления, например Россию и Украину. В рейтинге самых востребованных профессий в общереспубликанском банке вакансий второе и третье места занимают врачи и медсестры. Самый большой дефицит этих работников наблюдается в Гомельской области. А знаете, сколько всего не хватает медиков в стране ?

в общереспубликанском банке вакансий второе и третье места занимают врачи и медсестры. Самый большой дефицит этих работников наблюдается в Гомельской области. А знаете, ? В суде по «массовому делу медиков» уже идут прения, гособвинители запросили сроки для фигурантов. Прокуроры отметили, что в организациях, подчиненных Министерству здравоохранения, 12 лет существовали коррупционные схемы: «коррупцией была пронизана вся вертикаль», взятки принимали те, кто должен пресекать такого рода преступления, а взяткодатели не опасались быть обличенными, передавали деньги как должное. Кому какой срок запросили, читайте в нашем репортаже .





Догадываетесь, сколько бюджет зарабатывает на «курцах» и потребителях алкоголя ? Казна получает через акцизы немаленькие деньги . В 2018 году они составляли 15% от всех доходов республиканского бюджета, в 2019-м — 13%. То есть седьмая часть всех поступлений в республиканский бюджет будет от акцизов. Каждый 25-й рубль принесет проданный крепкий алкоголь, каждый 27-й — сигареты.

? Казна получает через акцизы . В 2018 году они составляли 15% от всех доходов республиканского бюджета, в 2019-м — 13%. То есть седьмая часть всех поступлений в республиканский бюджет будет от акцизов. Каждый 25-й рубль принесет проданный крепкий алкоголь, каждый 27-й — сигареты. Вы помните забастовку, которую устроили студенты Минского инновационного университета? Там не продлили аккредитацию по пяти специальностям. Стало известно, куда переведут ребят .

Минского инновационного университета? Там не продлили аккредитацию по пяти специальностям. Стало известно, . Президент Беларуси Александр Лукашенко освободил от должности своего помощника Михаила Русого . Его избрали председателем Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению. Кстати, вот какие комиссии возглавили некоторые депутаты нового созыва и вот чем займутся депутаты шестого созыва от Минска и области.

своего помощника . Его избрали председателем Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению. Кстати, вот какие комиссии некоторые депутаты нового созыва и вот от Минска и области. В Смолевичах закончили принимать документы от желающих построить квартиры в экспериментальном доме минчан. Напомним, очередникам тут предложили строиться по 614 долларов за «квадрат». Спрос оказался большим .

минчан. Напомним, очередникам тут предложили строиться по 614 долларов за «квадрат». . Время бежит быстро, и уже совсем скоро запустят БелАЭС. Вчера там приступили к самому масштабному этапу пусконаладочных работ перед началом физического пуска — горячей обкатке реакторной установки. Какие работы еще остались, читайте в нашей заметке .

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

В Гродно в перинатальном центре перестали делать аборты . В центре считают , что таким образом врачи стремятся сохранить репродуктивное здоровье женщин. Что касается возможности сделать аборт, то в Гродно она осталась. Во всех женских консультациях областного центра сейчас существует обязательное предабортное консультирование.

. В центре , что таким образом врачи стремятся сохранить репродуктивное здоровье женщин. Что касается возможности сделать аборт, то в Гродно она осталась. Во всех женских консультациях областного центра сейчас существует обязательное предабортное консультирование. Дмитрий открыл инклюзивную пекарню. Больше года ушло у нашего героя на подготовку бизнес-плана, поиски партнеров и помещения, а затем и персонала. Диагнозы у его работников разные: шизофрения, эпилепсия, умственная отсталость… Но Дмитрий сразу сказал, что в его пекарне ко всем будут относиться как к обычным людям. Обязательно попробуйте печенье из этой пекарни .





Вы знаете, где была открыта первая минская поликлиника ? А когда это произошло? Целых 140 лет назад, представляете! Кто был создателем, в курсе? А мы вам все расскажем. Между прочим, даже если вы ничего не знаете о роли этого мужчины в развитии Минска и его истории любви, вы обязательно видели его дом, построенный на пересечении современных улиц Маркса и Ленина. Скорее переходите по ссылке .

? А когда это произошло? Целых 140 лет назад, представляете! Кто был создателем, в курсе? А мы вам все расскажем. Между прочим, даже если вы ничего не знаете о роли этого мужчины в развитии Минска и его истории любви, вы обязательно видели его дом, построенный на пересечении современных улиц Маркса и Ленина. Скорее . Мы пригласили в студию белорусских стендап-комиков и узнали, хотели ли их побить, что в поведении зрителей мешает выступлению и можно ли в Беларуси заработать юмором. И, конечно, попросили комиков пошутить. Смотрите наше видео .

и узнали, хотели ли их побить, что в поведении зрителей мешает выступлению и можно ли в Беларуси заработать юмором. И, конечно, попросили комиков пошутить. . В ноябре в Мали погибли 13 военных. Среди них был 43-летний белорус Андрей Жук , ставший посмертно героем Франции . Одноклассники рассказали , что он любил рисовать, был в отличной спортивной форме, а фильм о французском Иностранном легионе был одним из любимых.

, ставший посмертно . Одноклассники , что он любил рисовать, был в отличной спортивной форме, а фильм о французском Иностранном легионе был одним из любимых. Мы познакомились с супругами-рекордсменами — они вместе уже 73 года ! Владимиру Антоновичу в марте исполнится 100 лет, Прасковья Федоровна на год моложе супруга. Пара вырастила четырех детей. «Я не чую. И ён глухi. Вось i пасварыцца не можам», — вот такой секрет многолетнего брака нам выдала Прасковья Федоровна.





1 декабря во время пожара в деревне Блонь Пуховичского района погибла мама девятерых детей . Дом семьи сгорел. Самому старшему ребенку в семье 13 лет, младшему — год и три месяца. Что с ними теперь будет ?

. Дом семьи сгорел. Самому старшему ребенку в семье 13 лет, младшему — год и три месяца. ? На российском телеканале запустили сериал «Слуга народа». Да, тот самый, где главную роль сыграл теперь уже президент Украины Владимир Зеленский. Правда показали только три серии , а из первой вырезали шутку о российском президенте. Кстати, в Беларуси этот сериал тоже на ТВ идет.

О СПОРТЕ

Что-то пропала наша Виктория Азаренко . Белорусская теннисистка не заявилась на Australian Open , напомним, что она его дважды выигрывала. Кроме того, ее тренер Вим Фиссетт ушел работать в команду Наоми Осаки.

. Белорусская теннисистка , напомним, что она его дважды выигрывала. Кроме того, ее тренер Вим Фиссетт ушел работать в команду Наоми Осаки. Матч между сборными Беларуси и Украины по хоккею на международном турнире в Венгрии завершился курьезом. Представляете, игру пришлось завершить, так как у соперника некому было стать на ворота. Почему же?

на международном турнире в Венгрии завершился курьезом. Представляете, игру пришлось завершить, так как у соперника некому было стать на ворота. Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов. Последними путевки в плей-офф добыли мадридский «Атлетико» и «Аталанта» из Бергамо. Все подробности ищите тут .

Все новости среды, 11 декабря