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Главный трансплантолог и сенатор Беларуси Олег Руммо высказался за отмену смертной казни

13.12.2019 10:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Олег Руммо выступает за введение моратория на сметную казнь, но отмечает, что решение по этому вопросу должен принимать народ. Об этом директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии и член Совета Республики Олег Руммо рассказал в эфире ОНТ.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Если взять мою позицию — позицию гуманиста и врача, то я выступаю за мораторий на смертную казнь. Я прекрасно понимаю, что смертная казнь просто так не происходит в нашей стране. Это люди, которые совершают то, что несовместимо с понятием «человек». Это люди, которые совершают то, что даже животные никогда не совершают и не позволяют себе. Тем не менее я за мораторий на смертную казнь по одной простой причине — стопроцентную гарантию того, что не совершена ошибка, дать невозможно. Если бы была стопроцентная гарантия, я, исходя из своей профессии, все равно считаю, что лишать человека жизни нельзя. Потому что с лишением человеческой жизни все заканчивается, — заявил Руммо.

При этом он отметил, что наказание должно быть адекватно тому преступлению, которое совершено.

— Но моя гражданская позиция состоит в том, что не я решаю — решает народ, — добавил Олег Руммо.

Смертная казнь в Беларуси

Беларусь остается единственным в Европе и СНГ государством, где применяется смертная казнь. С 1990 года в Беларуси было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания. За все это время был помилован лишь один человек.

В 2018 году в Беларуси казнили четырех человек: неоднократно судимого жителя Наровли Алексея Михаленю, который в марте 2016 года совершил убийство соседей-пенсионеров; Виктора Летова, который в 2017 году был признан виновным в убийстве сокамерника в исправительной колонии в Глубоком; двух фигурантов дела «черных риелторов» Семена Бережного и Игоря Гершанкова.

В нынешнем году был расстрелян 44-летний Александр Жильников, а с ним, вероятно, и 24-летний Вячеслав Сухарко. Оба были осуждены за Минске">убийство трех человек, в том числе молодой пары в Минске.

С начала этого года в Беларуси вынесли еще три смертных приговора.

48-летний Виктор Сергель 25 октября был приговорен к исключительной мере наказания за групповое убийство восьмимесячной девочки в Лунинце. Его подельницу, мать девочки, приговорили к 25 годам лишения свободы. Приговор не является окончательным и может быть обжалован в Верховном суде. 50-летний Виктор Павлов 30 июля был приговорен к смертной казни за убийство двух сестер 76 и 78 лет в деревне Присушино Витебской области. Несколько дней назад Верховный суд рассмотрел апелляцию и оставил в силе смертный приговор убийце двух пенсионерок. 9 января этого года 36-летний Александр Осипович за убийство с особой жестокостью двух девушек в Бобруйске был приговорен к смертной казни. При рассмотрении его апелляции в Верховном суде он упирал на то, что это было убийство при самообороне. Верховный суд оставил приговор без изменений.

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Теги: Минск
 
 
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- Но моя гражданская позиция состоит в том, что не я решаю - решает народ, - добавил Олег Руммо.
 
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