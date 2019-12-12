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Главный трансплантолог и сенатор Беларуси Олег Руммо высказался за отмену смертной казни
13.12.2019 10:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Олег Руммо выступает за введение моратория на сметную казнь, но отмечает, что решение по этому вопросу должен принимать народ. Об этом директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии и член Совета Республики Олег Руммо рассказал в эфире
— Если взять мою позицию — позицию гуманиста и врача, то я выступаю за мораторий на смертную казнь. Я прекрасно понимаю, что смертная казнь просто так не происходит в нашей стране. Это люди, которые совершают то, что несовместимо с понятием «человек». Это люди, которые совершают то, что даже животные никогда не совершают и не позволяют себе. Тем не менее я за мораторий на смертную казнь по одной простой причине — стопроцентную гарантию того, что не совершена ошибка, дать невозможно. Если бы была стопроцентная гарантия, я, исходя из своей профессии, все равно считаю, что лишать человека жизни нельзя. Потому что с лишением человеческой жизни все заканчивается, — заявил Руммо.
При этом он отметил, что наказание должно быть адекватно тому преступлению, которое совершено.
— Но моя гражданская позиция состоит в том, что не я решаю — решает народ, — добавил Олег Руммо.
Смертная казнь в Беларуси
Беларусь остается единственным в Европе и СНГ государством, где применяется смертная казнь. С 1990 года в Беларуси было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания. За все это время был помилован лишь один человек.
В 2018 году в Беларуси казнили четырех человек: неоднократно судимого жителя Наровли Алексея Михаленю, который в марте 2016 года совершил убийство соседей-пенсионеров; Виктора Летова, который в 2017 году был признан виновным в убийстве сокамерника в исправительной колонии в Глубоком;
В нынешнем году был расстрелян 44-летний Александр Жильников, а с ним, вероятно, и 24-летний Вячеслав Сухарко. Оба были осуждены за Минске">убийство трех человек, в том числе молодой пары в Минске.
С начала этого года в Беларуси вынесли еще три смертных приговора.
48-летний Виктор Сергель
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- Но моя гражданская позиция состоит в том, что не я решаю - решает народ, - добавил Олег Руммо.
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