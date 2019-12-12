ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Воспитателям садов на спасение детей, собакам в такси… Кому «ушли» 100 тысяч рублей от белорусских меценатов

13.12.2019 10:46 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Ребята из проекта Okidog хотят оборудовать минские такси специальным набором для перевозки собак, чтобы сделать город еще более удобным, а Беларусь — европейской. Сергей Долгушев из «Традыцыйнага строя» задумал снять серию видео о национальных костюмах — напомнить белорусам о том, каким сокровищем они обладают. Наталья из «Ежы вежа» мечтает создать сеть уличных вермокомпостеров — в них будут жить дождевые черви, способные переработать пищевые отходы в биогумус и попутно спасти планету от изменения климата.


Два раза в год конкурс Social Weekend дает смелым идеям возможность перерасти в устойчивый жизнеспособный проект, готовый решать конкретные социальные проблемы. В этом, уже 14-м, сезоне на конкурс была подана 321 заявка. 50 проектов прошли обучение, 18 из них добрались до финала и получили от меценатов финансирование на более чем 100 тысяч рублей.

«Каждая поездка — это просто вау. Это стрессовая ситуация, которая мобилизует все твои ресурсы»

Свои первые шаги Аня Яшина сделала в 18 лет. У нее ДЦП, и возможность ходить у девушки появилась лишь после серьезной операции. Несмотря на то что бóльшую часть жизни Аня перемещается в коляске и каждый день сталкивается с барьерной средой, барьеров в ее голове это обстоятельство не сформировало.

По образованию Аня — филолог, по профессии сейчас не работает. Много лет она волонтерит — помогает другим людям на колясках выбираться из физической и социальной изоляции. Первым большим проектом для Ани стал «Антибарьер», вместе с «командой энтузиастов» — так она называет своих «паплечнікаў» — они начали менять родной Гродно.


Аня Яшина и Яна Песняк представляют проект «Пошли-поехали»

— Мы привлекали внимание к проблемам барьерной среды. Собирались вместе, гуляли, проверяли, насколько основные объекты инфраструктуры доступны для людей с проблемами передвижения. А потом отправляли запросы с просьбой учесть наши пожелания. И многие люди и организации шли навстречу.

Благодаря этой инициативе гродненские банки, аптеки, поликлиники и магазины стали более доступными и удобными для людей, которые перемещаются на коляске.

— Одна аптека, например, является историко-культурной ценностью. Нам говорили, что ничего изменить нельзя. Но хотя бы поставили кнопку вызова помощи — это уже что-то, — рассказывает Яна Песняк.

Когда-то Аня пришла в университет на пары к Яне — рассказать про свой опыт волонтерства. С тех пор девушки не только «паплечнікі», но и хорошие друзья.


Сегодня они вместе работают над проектом «Пошли-поехали», который задумали и подали на конкурс Social Weekend. Они хотят разработать и протестировать маршруты для путешествий по Беларуси, которые будут удобны и доступны для людей с инвалидностью. Сперва планируют совершить шесть тестовых поездок и подробно описать свой опыт: как это было, с чем столкнулись, к чему нужно быть готовым.

— Я часто сталкиваюсь с тем, что очень тяжело найти помощника и попутчика. Но мне еще повезло: рядом есть много людей, готовых помочь, благодаря которым я могу куда-то выехать. Но, знаю, так не у всех, — говорит Аня.

Кроме самих маршрутов и отчетов о них, проект планирует создать онлайн-сообщество (или агрегатор), в котором можно будет познакомиться и найти своего попутчика на будущую поездку.


— Хочется путешествовать. Это очень развивает. Кому-то покажется: «И что это за проблема? Ну, не могут они путешествовать. Не умирают же люди от этого!» Но по себе знаю: каждая поездка в плане социализации — это просто вау. Это всегда стрессовая ситуация, которая мобилизует все твои ресурсы. Все-таки большинство людей с инвалидностью сидят дома взаперти. Увидеть их на улице непросто, а уж в путешествиях — тем более. Но мы хотим это менять, потому что видим, какому количеству людей это нужно, а главное, что все это — возможно.

Во время путешествий, говорит Аня, ей нередко приходится сталкиваться с разными сложностями. Но она понимает: решить все проблемы в один момент ей не по силам. А путешествовать и открывать для себя страну, не оставаться запертой в границах одного города хочется уже сейчас.

— Да, везде есть проблема барьерной среды. Но, с другой стороны, в момент ее решить невозможно. Важно грамотно планировать все, что ты делаешь, «страховать» группу, чтобы рядом были люди, способные помочь. Ведь то, что я могу делать в привычной среде, в путешествии оказывается слишком сложным из-за непредвиденных моментов. А бывает и наоборот. Главное — реально оценивать свои силы, грамотно планировать маршрут и быть готовым к сложностям, о которых лучше знать заранее.


Член жюри Александр Чекан, венчурный фонд Haxus

В планах у «Пошли-поехали» — вшестером объездить шесть областных городов (а вообще команда рада любым приглашениям), протестировать маршруты и подробно описать свой опыт в отчете. А в будущем — создать площадку, на которой люди смогут находить друг друга для путешествий и глобально — лучше понимать потребности друг друга.

Жюри конкурса Social Weekend эта идея понравилась, и оно решило поддержать проект «Пошли-поехали» на пять тысяч рублей от «Альфабанка». Заинтересованность в поддержке выразил и фонд Генриха Белля.

«Наши дети проводят в детском саду больше трех лет. Важно, чтобы люди, которые находятся рядом, умели действовать в неожиданной ситуации»

Максим Таранцей работает врачом-реаниматологом в Гродненской детской областной больнице. За более чем восемь лет практики он видел многое: малышей, которые поступали в реанимацию с тяжелыми ожогами и инородными телами в дыхательных путях, детей, проглотивших магниты и батарейки… Он всегда понимал: если бы родители знали, как правильно и вовремя помочь ребенку, многих осложнений удалось бы избежать.


Анестезиолог-реаниматолог Максим Таранцей

Да и с ним самим не раз случались похожие ситуации. Однажды семья Максима была на даче. Старшая дочка бежала, споткнулась, стала падать — и приземлилась рукой прямо в горячие угли.

— Хорошо, что рядом была холодная вода. Я быстро ее подхватил и сразу же сунул руку под холодную воду, тем самым не дав ожогу углубиться.

Вторая ситуация тоже случилась на глазах у Дмитрия. Он пришел с работы, переодевался. Рядом был сын, который прямо на глазах стал задыхаться. Оказалось — откусил слишком большой кусок яблока. Максим, естественно, не растерялся и помог ребенку. Но многие ли родители среагировали бы так же молниеносно?

Честно ответив на этот вопрос «нет», Максим решил: нужно что-то делать. Сперва начал вести онлайн-блог. Затем задумался о живых тренингах. Взял у старшей дочери две куклы, за собственные деньги приобрел манекен, арендовал проектор, снял помещение — и стал учить родителей, как правильно действовать в опасных для здоровья их детей ситуациях.


На Social Weekend Максим пришел с проектом SpasiKIDS, чтобы сделать эту работу более системной — обучить как можно большее количество людей, а значит, потенциально спасти если не жизни, то здоровье еще большего количества детей.

В планах у Максима — открыть полноценную школу в Гродно, в которой будет все необходимое для обучения: манекены разновозрастных детей, манекены с имитацией ранений и ожогов, проектор, экраны и другое.

Но самое важное — за 20 месяцев вместе со своей командой врач планирует посетить все детские сады Гродно и обучить воспитателей простейшим приемам доврачебной помощи.

— Если ребенок потерял сознание, получил травму, если у него начались судороги — мы очень хотим, чтобы воспитатели умели вести себя в любой неожиданной ситуации. Чтобы это знание было у них на подкорке. Все-таки наши дети проводят в детском саду больше трех лет. Важно, чтобы люди, которые находятся с ними рядом каждый день, все это умели.


В финале конкурса основатель инвестиционной компании Bulba Ventures Юрий Мельничек решил поддержать SpasiKIDS — на сумму 8 тысяч рублей.

«К сожалению, у нас часто приходят за помощью уже в крайних случаях — когда это физическое и сексуальное насилие»

По данным института социологии НАН Беларуси за 2018 год, каждая третья белоруска сталкивалась в своей жизни с физическим насилием. Каждая вторая жительница страны переживала психологическое насилие. Все ли они смогли получить помощь специалистов? Вряд ли, говорят Елена и Ольга, которые представили на Social Weekend проект Woman’s Safety.

— К сожалению, у нас часто приходят за помощью уже в крайних случаях, когда это физическое и сексуальное насилие. В ситуации психологического насилия или манипулирования женщины идут не к психологу, а в интернет и вводят запрос: «Что делать, если…»


Елена и Ольга работают в общественной организации «Ивка Беларусь», которая на протяжении 22 лет помогает женщинам. Их опыт показывает, что не каждая белоруска готова сразу же обратиться к специалисту.

— Пока человек дойдет до понимания, что ему это нужно, пройдет много время. И его постоянно будут сбивать с пути внутренние колебания. Вдруг это не насилие?.. Мы же всегда хотим так думать.

Школа личной безопасности Woman’s Safety — это образовательная онлайн-платформа, на которой можно будет отыскать видеоразборы личных историй, которые присылают сами женщины.

— К примеру, история Кристины, которая не знала, как реагировать на требования своего начальника из IT-компании сервировать, а потом убирать праздничный стол, хотя она работает бизнес-аналитиком. Или история Лизы, для которой небезопасным местом оказалась личная машина ее знакомого, — рассказывает Ольга.


Отвечать на вопросы будут специалисты, которые оказывают помощь в ситуациях насилия в семье. Они работают в общественных организациях «Радислава», «Гендерные перспективы», «Ивка Беларусь». В первую очередь это психологи и инструкторы по личной безопасности.

— Многие женщины в Беларуси боятся сказать «нет», потому что предполагают, что отказ испортит отношения или приведет к насилию. Мы хотим помочь женщинам — научить их, как поступать в подобных ситуациях, не подвергая себя опасности.

Эта идея тоже нашла поддержку у жюри. «Активиа» готова придать импульс проекту на сумму в 5 тысяч рублей, Tint Brow Bar — на две тысячи.


Александр Скрабовский, директор местного социального фонда «Добра», который организует Social Weekend, готовится огласить решение жюри. Фото: Social Weekend

Витебский проект «Метамарфозы горада», который планирует разукрасить серые панельки накапливающей свет краской, получил 5 тысяч рублей от компании A1 и столько же — от «Зубр Капитал».

«Традыцыйны строй» получил тысячу рублей от компании «Луч» и две тысячи — от местного фонда «Добра».

У проекта «Ежы вежа» — поддержка двух меценатов на три тысячи рублей.

У проекта «Помним» — тысяча рублей от Виталия Князева.

Beethoven Anniversary Tour получил поддержку основателя TUT.BY Юрия Зиссера (10 тысяч рублей) и инвестора Максима Кузьмича (5 тысяч рублей).

У проекта «К большим победам маленькими ножками» — поддержка Игоря Жаборовского, основателя «Инфоурока», на 10 тысяч рублей.

Проект MIO School, который хочет создать музыкальные импровизационные школы, в финал конкурса не прошел, но неожиданно для себя получил поддержку Юрия Зиссера на 9800 рублей













Кроме этого, хоспис для бездомных животных получил 1500 рублей от hoster.by, проект ReBottle — 3000 рублей от 21vek, 1000 рублей — от компании «Луч» и 2000 — от BDCenter Digital. У образовательного проекта «Открытый лекторий» — 5000 рублей от сооснователя EPAM Systems Леонида Лознера и столько же — от «Альфабанка». Dog friendly taxi получит 50 специализированных гамаков, которыми оборудуют такси для перевозки собак.

 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Два раза в год конкурс Social Weekend дает смелым идеям возможность перерасти в устойчивый жизнеспособный проект, готовый решать конкретные социальные проблемы. В этом,...
 
Новости дня
Новости общества
 
Главный трансплантолог и сенатор Беларуси Олег Руммо высказался за отмену смертной казни
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
13.12.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика