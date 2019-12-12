Воспитателям садов на спасение детей, собакам в такси… Кому «ушли» 100 тысяч рублей от белорусских меценатов

Источник материала: Tut.by

Ребята из проекта Okidog хотят оборудовать минские такси специальным набором для перевозки собак, чтобы сделать город еще более удобным, а Беларусь — европейской. Сергей Долгушев из «Традыцыйнага строя» задумал снять серию видео о национальных костюмах — напомнить белорусам о том, каким сокровищем они обладают. Наталья из «Ежы вежа» мечтает создать сеть уличных вермокомпостеров — в них будут жить дождевые черви, способные переработать пищевые отходы в биогумус и попутно спасти планету от изменения климата.





Два раза в год конкурс Social Weekend дает смелым идеям возможность перерасти в устойчивый жизнеспособный проект, готовый решать конкретные социальные проблемы. В этом, уже 14-м, сезоне на конкурс была подана 321 заявка. 50 проектов прошли обучение, 18 из них добрались до финала и получили от меценатов финансирование на более чем 100 тысяч рублей.

«Каждая поездка — это просто вау. Это стрессовая ситуация, которая мобилизует все твои ресурсы»

Свои первые шаги Аня Яшина сделала в 18 лет. У нее ДЦП, и возможность ходить у девушки появилась лишь после серьезной операции. Несмотря на то что бóльшую часть жизни Аня перемещается в коляске и каждый день сталкивается с барьерной средой, барьеров в ее голове это обстоятельство не сформировало.

По образованию Аня — филолог, по профессии сейчас не работает. Много лет она волонтерит — помогает другим людям на колясках выбираться из физической и социальной изоляции. Первым большим проектом для Ани стал «Антибарьер», вместе с «командой энтузиастов» — так она называет своих «паплечнікаў» — они начали менять родной Гродно.



Аня Яшина и Яна Песняк представляют проект «Пошли-поехали»

— Мы привлекали внимание к проблемам барьерной среды. Собирались вместе, гуляли, проверяли, насколько основные объекты инфраструктуры доступны для людей с проблемами передвижения. А потом отправляли запросы с просьбой учесть наши пожелания. И многие люди и организации шли навстречу.

Благодаря этой инициативе гродненские банки, аптеки, поликлиники и магазины стали более доступными и удобными для людей, которые перемещаются на коляске.

— Одна аптека, например, является историко-культурной ценностью. Нам говорили, что ничего изменить нельзя. Но хотя бы поставили кнопку вызова помощи — это уже что-то, — рассказывает Яна Песняк.

Когда-то Аня пришла в университет на пары к Яне — рассказать про свой опыт волонтерства. С тех пор девушки не только «паплечнікі», но и хорошие друзья.





Сегодня они вместе работают над проектом «Пошли-поехали», который задумали и подали на конкурс Social Weekend. Они хотят разработать и протестировать маршруты для путешествий по Беларуси, которые будут удобны и доступны для людей с инвалидностью. Сперва планируют совершить шесть тестовых поездок и подробно описать свой опыт: как это было, с чем столкнулись, к чему нужно быть готовым.

— Я часто сталкиваюсь с тем, что очень тяжело найти помощника и попутчика. Но мне еще повезло: рядом есть много людей, готовых помочь, благодаря которым я могу куда-то выехать. Но, знаю, так не у всех, — говорит Аня.

Кроме самих маршрутов и отчетов о них, проект планирует создать онлайн-сообщество (или агрегатор), в котором можно будет познакомиться и найти своего попутчика на будущую поездку.





— Хочется путешествовать. Это очень развивает. Кому-то покажется: «И что это за проблема? Ну, не могут они путешествовать. Не умирают же люди от этого!» Но по себе знаю: каждая поездка в плане социализации — это просто вау. Это всегда стрессовая ситуация, которая мобилизует все твои ресурсы. Все-таки большинство людей с инвалидностью сидят дома взаперти. Увидеть их на улице непросто, а уж в путешествиях — тем более. Но мы хотим это менять, потому что видим, какому количеству людей это нужно, а главное, что все это — возможно.

Во время путешествий, говорит Аня, ей нередко приходится сталкиваться с разными сложностями. Но она понимает: решить все проблемы в один момент ей не по силам. А путешествовать и открывать для себя страну, не оставаться запертой в границах одного города хочется уже сейчас.

— Да, везде есть проблема барьерной среды. Но, с другой стороны, в момент ее решить невозможно. Важно грамотно планировать все, что ты делаешь, «страховать» группу, чтобы рядом были люди, способные помочь. Ведь то, что я могу делать в привычной среде, в путешествии оказывается слишком сложным из-за непредвиденных моментов. А бывает и наоборот. Главное — реально оценивать свои силы, грамотно планировать маршрут и быть готовым к сложностям, о которых лучше знать заранее.



Член жюри Александр Чекан, венчурный фонд Haxus

В планах у «Пошли-поехали» — вшестером объездить шесть областных городов (а вообще команда рада любым приглашениям), протестировать маршруты и подробно описать свой опыт в отчете. А в будущем — создать площадку, на которой люди смогут находить друг друга для путешествий и глобально — лучше понимать потребности друг друга.

Жюри конкурса Social Weekend эта идея понравилась, и оно решило поддержать проект «Пошли-поехали» на пять тысяч рублей от «Альфабанка». Заинтересованность в поддержке выразил и фонд Генриха Белля.

«Наши дети проводят в детском саду больше трех лет. Важно, чтобы люди, которые находятся рядом, умели действовать в неожиданной ситуации»

Максим Таранцей работает врачом-реаниматологом в Гродненской детской областной больнице. За более чем восемь лет практики он видел многое: малышей, которые поступали в реанимацию с тяжелыми ожогами и инородными телами в дыхательных путях, детей, проглотивших магниты и батарейки… Он всегда понимал: если бы родители знали, как правильно и вовремя помочь ребенку, многих осложнений удалось бы избежать.



Анестезиолог-реаниматолог Максим Таранцей

Да и с ним самим не раз случались похожие ситуации. Однажды семья Максима была на даче. Старшая дочка бежала, споткнулась, стала падать — и приземлилась рукой прямо в горячие угли.

— Хорошо, что рядом была холодная вода. Я быстро ее подхватил и сразу же сунул руку под холодную воду, тем самым не дав ожогу углубиться.

Вторая ситуация тоже случилась на глазах у Дмитрия. Он пришел с работы, переодевался. Рядом был сын, который прямо на глазах стал задыхаться. Оказалось — откусил слишком большой кусок яблока. Максим, естественно, не растерялся и помог ребенку. Но многие ли родители среагировали бы так же молниеносно?

Честно ответив на этот вопрос «нет», Максим решил: нужно что-то делать. Сперва начал вести онлайн-блог. Затем задумался о живых тренингах. Взял у старшей дочери две куклы, за собственные деньги приобрел манекен, арендовал проектор, снял помещение — и стал учить родителей, как правильно действовать в опасных для здоровья их детей ситуациях.





На Social Weekend Максим пришел с проектом SpasiKIDS, чтобы сделать эту работу более системной — обучить как можно большее количество людей, а значит, потенциально спасти если не жизни, то здоровье еще большего количества детей.

В планах у Максима — открыть полноценную школу в Гродно, в которой будет все необходимое для обучения: манекены разновозрастных детей, манекены с имитацией ранений и ожогов, проектор, экраны и другое.

Но самое важное — за 20 месяцев вместе со своей командой врач планирует посетить все детские сады Гродно и обучить воспитателей простейшим приемам доврачебной помощи.

— Если ребенок потерял сознание, получил травму, если у него начались судороги — мы очень хотим, чтобы воспитатели умели вести себя в любой неожиданной ситуации. Чтобы это знание было у них на подкорке. Все-таки наши дети проводят в детском саду больше трех лет. Важно, чтобы люди, которые находятся с ними рядом каждый день, все это умели.





В финале конкурса основатель инвестиционной компании Bulba Ventures Юрий Мельничек решил поддержать SpasiKIDS — на сумму 8 тысяч рублей.

«К сожалению, у нас часто приходят за помощью уже в крайних случаях — когда это физическое и сексуальное насилие»

По данным института социологии НАН Беларуси за 2018 год, каждая третья белоруска сталкивалась в своей жизни с физическим насилием. Каждая вторая жительница страны переживала психологическое насилие. Все ли они смогли получить помощь специалистов? Вряд ли, говорят Елена и Ольга, которые представили на Social Weekend проект Woman’s Safety.

— К сожалению, у нас часто приходят за помощью уже в крайних случаях, когда это физическое и сексуальное насилие. В ситуации психологического насилия или манипулирования женщины идут не к психологу, а в интернет и вводят запрос: «Что делать, если…»





Елена и Ольга работают в общественной организации «Ивка Беларусь», которая на протяжении 22 лет помогает женщинам. Их опыт показывает, что не каждая белоруска готова сразу же обратиться к специалисту.

— Пока человек дойдет до понимания, что ему это нужно, пройдет много время. И его постоянно будут сбивать с пути внутренние колебания. Вдруг это не насилие?.. Мы же всегда хотим так думать.

Школа личной безопасности Woman’s Safety — это образовательная онлайн-платформа, на которой можно будет отыскать видеоразборы личных историй, которые присылают сами женщины.

— К примеру, история Кристины, которая не знала, как реагировать на требования своего начальника из IT-компании сервировать, а потом убирать праздничный стол, хотя она работает бизнес-аналитиком. Или история Лизы, для которой небезопасным местом оказалась личная машина ее знакомого, — рассказывает Ольга.





Отвечать на вопросы будут специалисты, которые оказывают помощь в ситуациях насилия в семье. Они работают в общественных организациях «Радислава», «Гендерные перспективы», «Ивка Беларусь». В первую очередь это психологи и инструкторы по личной безопасности.

— Многие женщины в Беларуси боятся сказать «нет», потому что предполагают, что отказ испортит отношения или приведет к насилию. Мы хотим помочь женщинам — научить их, как поступать в подобных ситуациях, не подвергая себя опасности.

Эта идея тоже нашла поддержку у жюри. «Активиа» готова придать импульс проекту на сумму в 5 тысяч рублей, Tint Brow Bar — на две тысячи.



Александр Скрабовский, директор местного социального фонда «Добра», который организует Social Weekend, готовится огласить решение жюри. Фото: Social Weekend

Витебский проект «Метамарфозы горада», который планирует разукрасить серые панельки накапливающей свет краской, получил 5 тысяч рублей от компании A1 и столько же — от «Зубр Капитал».

«Традыцыйны строй» получил тысячу рублей от компании «Луч» и две тысячи — от местного фонда «Добра».

У проекта «Ежы вежа» — поддержка двух меценатов на три тысячи рублей.

У проекта «Помним» — тысяча рублей от Виталия Князева.

Beethoven Anniversary Tour получил поддержку основателя TUT.BY Юрия Зиссера (10 тысяч рублей) и инвестора Максима Кузьмича (5 тысяч рублей).

У проекта «К большим победам маленькими ножками» — поддержка Игоря Жаборовского, основателя «Инфоурока», на 10 тысяч рублей.

Проект MIO School, который хочет создать музыкальные импровизационные школы, в финал конкурса не прошел, но неожиданно для себя получил поддержку Юрия Зиссера на 9800 рублей

























Кроме этого, хоспис для бездомных животных получил 1500 рублей от hoster.by, проект ReBottle — 3000 рублей от 21vek, 1000 рублей — от компании «Луч» и 2000 — от BDCenter Digital. У образовательного проекта «Открытый лекторий» — 5000 рублей от сооснователя EPAM Systems Леонида Лознера и столько же — от «Альфабанка». Dog friendly taxi получит 50 специализированных гамаков, которыми оборудуют такси для перевозки собак.